कान्हा टाइगर रिजर्व बना देश का नंबर वन, जिम कॉर्बेट की हरियाली पड़ी फीकी - KANHA TIGER RESERVE NUMBER ONE

मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व बना देश में नंबर वन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 5, 2025 at 10:42 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 11:18 AM IST 3 Min Read

Kanha Tiger Reserve : टाइगर्स के लिए पूरे देश में मशहूर मध्य प्रदेश के नाम एक और बड़ी उपलब्धि है. मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में नंबर वन बन गया है. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में नंबर-1 का स्थान दिया गया है, वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दूसरे स्थान पर आया है. बता दें कि मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व अपने टाइगर्स की लिए देश-दुनिया में जाना जाता है और यहां दूर-दूर से लोग टाइगर्स का दीदार करने आते हैं. WII की रिपोर्ट में कान्हा नेशनल पार्क नंबर-1 (Etv Bharat) WII की रिपोर्ट में कान्हा नेशनल पार्क नंबर-1

