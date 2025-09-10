ETV Bharat / state

कान्हा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ शिफ्ट किया गया हाथी, सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाकर छोड़ा

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं कि "25 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ से पहुंचे इस जंगली हाथी को अनूपपुर जिले से पकड़ा गया था. मानव-हाथी द्वंद की गंभीर घटनाएं घटित होने के बाद इसे पकड़ा गया था. मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी भोपाल के आदेश के बाद बांधवगढ़ और संजय टाइगर रिजर्व की संयुक्त रेस्क्यू टीम ने इसका रेस्क्यू किया था. इसके बाद इस हाथी के व्यवहार आकलन के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व में केप्टिविटी में रखा गया था."

उमरिया/मंडला: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व से लाकर एक जंगली हाथी को छोड़ा गया है. इस हाथी को सैटेलाइट रेडियो कॉलर भी लगाया गया है. अब ये हाथी खुले वन क्षेत्र में स्वतंत्र होकर विचरण कर सकेगा. जिसकी हर एक एक्टिविटी पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन की नजर रहेगी.

एलीफेंट एडवाइजरी कमेटी ने छोड़ने का लिया फैसला

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अनुपम सहाय बताते हैं कि "इस जंगली हाथी के व्यवहार एवं स्वास्थ्य का विस्तृत आकलन करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया था. जिसके बाद एलीफेंट एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक भी आयोजित की गई. जिसमें पाया गया कि अभी हाथी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है और खुले वन क्षेत्र में छोड़े जाने योग्य भी है. इसके आचार्य व्यवहार में भी बदलाव आ चुका है.

जिसके बाद समिति ने ये फैसला लिया कि इस हाथी को अब रेडियो कॉलर लगाकर छोड़ देना चाहिए. इसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही छोड़ने का फैसला लिया गया. इसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगली हाथियों के झुंड के आसपास छोड़ने का फैसला किया गया."

कान्हा से लाकर बांधवगढ़ में छोड़ा गया हाथी

इस हाथी को बांधवगढ़ में सैटलाइट रेडियो कॉलर आईडी के साथ खुले जंगल में छोड़ने की अनुमति प्रधान वन संरक्षक वन्यप्राणी और मुख्य वन अभिरक्षक मध्य प्रदेश ने दी थी. इस आदेश के बाद कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम ने इस कार्य को किया. पहले इस जंगली हाथी को परिवहन कर कान्हा से ट्रक के माध्यम से बांधवगढ़ लाया गया. जहां इसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया. हाथी को 4 सितंबर को ही कान्हा में ही रेडियो कॉलर आईडी लगा दी गई थी. इसके बाद मंगलवार यानि 9 सितंबर को ट्रक से परिवहन कर बांधवगढ़ लाया गया.

'हाथियों के सरंक्षण को बल मिलेगा'

अनुपम सहाय ने बताया कि "इस पहल से जंगली हाथियों के संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन को बल मिलेगा. रेडियो कॉलर के माध्यम से हाथी की हर गतिविधियों की निगरानी भी बेहतर हो सकेगी. इससे भविष्य में मानव और हाथी द्वंद जैसे हालातों को रोकने में मदद मिलेगी. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब तक 3 हाथियों को रेडियो कॉलर लगाकर छोड़ा जा चुका है."

'हाथी ने पहुंचाया था नुकसान'

कान्हा नेशनल पार्क डायरेक्टर रविन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि "जनवरी-फरवरी 2024 में अनूपपुर वन मंडल और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लगे इलाके में इस हाथी ने बहुत ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया था और कुछ जनहानि भी हुई थीं.

इसके बाद मध्य प्रदेश वन मंडल के निर्देश पर इसे पकड़कर कान्हा टाइगर रिजर्व लाया गया था. जहां हाथी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. समिति के द्वारा इसके व्यवहार पर नजर रखी जा रही थी. एलीफेंट एडवाइजरी कमेटी के संतुष्ट होने के बाद इसे बांधवगढ़ में छोड़ने का फैसला किया गया."