कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी-नालों सहित बांधों में भी तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है. वहीं, कांगड़ा जिले में पौंग बांध में लगातार बढ़ रहे वाटर लेवल को देखते हुए डैम से पानी छोड़ा जा रहा है. आज तीसरे दिन सुबह भी पौंग बांध के गेट खोले गए हैं. आज सुबह डैम में 1376.04 फीट जल स्तर दर्ज किया गया. ऐसे में 40,055 क्यूसेक पानी पौंग बांध से छोड़ा जा रहा है. टरबाइनों के माध्यम से 17,909 क्यूसेक और स्पेलवे के माध्यम से पानी छोड़ा जा रहा है.

वहीं, पौंग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भरती ने आज फिर निचले क्षेत्र मंड व रियाली का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने जगह-जगह जाकर लोगों से भी बात की और लोगों को सतर्क रहने की अपील की.

वहीं, एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने कहा, "कुछ लोगों द्वारा बेला ठाकरां को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी कि धुसी सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैंने मौके पर जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है. धुसी बिल्कुल सुरक्षित है. सिर्फ प्रशासन द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें".

उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाना दंडनीय अपराध है और अगर कोई अफवाह फैलाता पाया गया तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. प्रशासन द्वारा बीबीएमबी को अपील की गई है कि नियंत्रण में रहते हुए पानी छोड़ा जाए. ताकि निचले क्षेत्र की जनता का कोई नुकसान न हो. साथ ही उन्होंने जनता से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की.

