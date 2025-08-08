Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

तीसरे दिन भी खोले गए पौंग बांध के गेट, छोड़ा जा रहा 40,055 क्यूसेक पानी - PONG DAM WATER RELEASED

पौंग बांध में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लगातार तीसरे दिन भी पानी छोड़ा जा रहा है.

पौंग बांध
पौंग बांध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 2:02 PM IST

2 Min Read

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी-नालों सहित बांधों में भी तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है. वहीं, कांगड़ा जिले में पौंग बांध में लगातार बढ़ रहे वाटर लेवल को देखते हुए डैम से पानी छोड़ा जा रहा है. आज तीसरे दिन सुबह भी पौंग बांध के गेट खोले गए हैं. आज सुबह डैम में 1376.04 फीट जल स्तर दर्ज किया गया. ऐसे में 40,055 क्यूसेक पानी पौंग बांध से छोड़ा जा रहा है. टरबाइनों के माध्यम से 17,909 क्यूसेक और स्पेलवे के माध्यम से पानी छोड़ा जा रहा है.

वहीं, पौंग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भरती ने आज फिर निचले क्षेत्र मंड व रियाली का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने जगह-जगह जाकर लोगों से भी बात की और लोगों को सतर्क रहने की अपील की.

वहीं, एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने कहा, "कुछ लोगों द्वारा बेला ठाकरां को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी कि धुसी सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैंने मौके पर जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है. धुसी बिल्कुल सुरक्षित है. सिर्फ प्रशासन द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें".

उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाना दंडनीय अपराध है और अगर कोई अफवाह फैलाता पाया गया तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. प्रशासन द्वारा बीबीएमबी को अपील की गई है कि नियंत्रण में रहते हुए पानी छोड़ा जाए. ताकि निचले क्षेत्र की जनता का कोई नुकसान न हो. साथ ही उन्होंने जनता से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की.

ये भी पढ़ें: डलहौजी के होटल में युवक की मिली खून से लथपथ लाश, मौके से चाकू बरामद, पुलिस जांच में जुटी

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी-नालों सहित बांधों में भी तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है. वहीं, कांगड़ा जिले में पौंग बांध में लगातार बढ़ रहे वाटर लेवल को देखते हुए डैम से पानी छोड़ा जा रहा है. आज तीसरे दिन सुबह भी पौंग बांध के गेट खोले गए हैं. आज सुबह डैम में 1376.04 फीट जल स्तर दर्ज किया गया. ऐसे में 40,055 क्यूसेक पानी पौंग बांध से छोड़ा जा रहा है. टरबाइनों के माध्यम से 17,909 क्यूसेक और स्पेलवे के माध्यम से पानी छोड़ा जा रहा है.

वहीं, पौंग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भरती ने आज फिर निचले क्षेत्र मंड व रियाली का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने जगह-जगह जाकर लोगों से भी बात की और लोगों को सतर्क रहने की अपील की.

वहीं, एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने कहा, "कुछ लोगों द्वारा बेला ठाकरां को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी कि धुसी सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैंने मौके पर जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है. धुसी बिल्कुल सुरक्षित है. सिर्फ प्रशासन द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें".

उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाना दंडनीय अपराध है और अगर कोई अफवाह फैलाता पाया गया तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. प्रशासन द्वारा बीबीएमबी को अपील की गई है कि नियंत्रण में रहते हुए पानी छोड़ा जाए. ताकि निचले क्षेत्र की जनता का कोई नुकसान न हो. साथ ही उन्होंने जनता से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की.

ये भी पढ़ें: डलहौजी के होटल में युवक की मिली खून से लथपथ लाश, मौके से चाकू बरामद, पुलिस जांच में जुटी

For All Latest Updates

TAGGED:

KANGRA WATER RELEASED FROM DAMWATER RELEASED FROM PONG DAMPONG DAMPONG DAM WATER LEVEL INCREASEDPONG DAM WATER RELEASED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.