ETV Bharat / state

पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में हिमाचल के सूबेदार पवन कुमार शहीद, कुछ दिन बाद थी रिटायरमेंट - PAWAN KUMAR MARTYRED IN POONCH

शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 10, 2025 at 1:35 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 1:43 PM IST 2 Min Read

कांगड़ा: पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है. पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में सेना के जवानों के साथ साथ कई सिविलियन की भी जान गई है. पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है. इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के सूबेदार पवन कुमार शहीद हो गए. सूवेदार पवन कुमार ने देश सेवा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए. शहीद पवन कुमार कांगड़ा स्थित शाहपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर के निवासी थे और 25 पंजाब रेजिमेंट में सूबेदार मेजर के पद पर तैनात थे. बीती रात ड्यूटी के दौरान पाकिस्तानी गोलियों का सामना करते हुए वह वीरगति को प्राप्त हुए. पवन कुमार वर्तमान में पुंछ में तैनात थे, पवन कुमार के परिवार में उनके माता-पिता , पत्नी,बेटा व बेटी है. सीएम सुक्खू और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने पवन कुमार को एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है. 31 अगस्त को थी रिटायरमेंट

शनिवार सुबह करीब पांच बजे सूबेदार मेजर पवन कुमार को सीमावर्ती क्षेत्र पुंछ के कृष्णाघाटी में पाकिस्तान की ओर से की जा रही भारी गोलीबारी के बीच गोली लग गई. गोली लगने के चलते वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. 49 वर्षीय पवन कुमार एक महीने पहले ही छुट्टी पर घर आए थे. परिवार उनकी रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा था. पवन कुमार 31 अगस्त को सेवानिवृत होने वाले थे. उनके शहीद होने की खबर मिलते ही शाहपुर में शोक की लहर दौड़ गई. घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है. कल पहुंचेगा पार्थिव शरीर शहीद पवन कुमार की पार्थिव देह को राजौरी लाया जा रहा है. अनुमान है कि कल तक उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचेगा. शहीद के पिता गरज सिंह भी सेना से हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. एसडीएम शाहपुर करतार चंद ने बताया कि 'अभी तक सेना की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शहीद के परिजनों को यूनिट स्तर से सूचना मिल चुकी है.' ये भी पढ़ें: हिमाचल के इस गांव में मिले पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े, शुरुआती जांच में निकली ये बात

Last Updated : May 10, 2025 at 1:43 PM IST