धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं. कांगड़ा जिले का पौंग बांध शुक्रवार को खतरे के निशान से ऊपर चला गया. सुबह बांध का जलस्तर 1391.91 फीट दर्ज किया गया, जबकि इसका खतरे का निशान 1390 फीट है. जलस्तर बढ़ने के बाद बांध प्रबंधन ने सुबह 9 बजे से पानी की निकासी बढ़ाकर 1.10 लाख क्यूसेक कर दी गई है.

फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्रों में तबाही

पौंग डैम के तेज बहाव ने फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्रों में तबाही मचा दी है. मंड क्षेत्र की 21 पंचायतों के करीब 90 गांव डूबने की स्थिति में हैं. खेतों, रास्तों और मकानों में पानी घुस गया है. कई जगहों पर ग्रामीण अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं. पौंग बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण इंदौरा उपमंडल के निचले क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं. प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर डटी हुई हैं और लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.

मंड क्षेत्र की 21 पंचायतों के करीब 90 गांव पानी से लबालब. (ETV Bharat)

मंड घडरां क्षेत्र में रेस्क्यू में जुटी NDRF की टीम

एसडीएम इंदौरा डॉ. सुरिंद्र ठाकुर के नेतृत्व में मंड घडरां क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीम ने अभियान चलाकर 15 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया. इनमें 7 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 पुरुष शामिल थे. सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है. फतेहपुर के कई गांवों के खेत पूरी तरह पानी से लबालब हैं. इंदौरा के कई गांवों में भी मकानों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत-बचाव कार्य (ETV Bharat)

गांवों में तबाही का मंजर

पौंग डैम से छोड़े गए पानी का सीधा असर शाहनहर बैराज पर दिख रहा है. यहां पर 93,258 क्यूसेक पानी ब्यास नदी में छोड़ा जा रहा है. नदी उफान पर है और इससे पंजाब के निचले क्षेत्रों तक खतरा बना हुआ है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है. फतेहपुर और इंदौरा के उप मंडलों में राजस्व विभाग, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं. फिलहाल, ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है.

इंदौरा में बाढ़ प्रभावित पंचायतों में शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद (HP Govt.)

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 30 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद

वहीं, एसडीएम इंदौरा सुरिंद्र ठाकुर ने कहा है कि, "बाढ़ प्रभावित पंचायतों बडुखर, भोगरवां, पलाख, सुररावां, सनौर, घडरां, इंदौरा, कठगढ़, मंड मियानी, पराल, मलकाना, बरोटा, ठाकुरद्वारा, बसंतपुर, मिलवां, उलहेरियां और बकराडवां के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्र (आवासीय संस्थानों को छोड़कर) को 29 और 30 अगस्त को बंद रखने के निर्देश दिए हैं. आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है."

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात गंभीर: SDM

एसडीएम इंदौरा डॉ. सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि, इन क्षेत्रों में हालात गंभीर हैं, लेकिन प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. कोई भी व्यक्ति नदी-नालों के पास न जाए और स्थिति को हल्के में न ले. किसी भी आपात स्थिति में फौरन संबंधित तहसील या प्रशासनिक अधिकारी को सूचित करें.

एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी (ETV Bharat)

लगातार हो रही बारिश से बढ़ी चिंता

वहीं, एक ओर पौंग डैम से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण परेशानी बढ़ती जा रही है. वहीं, दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में अगर भारी बारिश होती रही तो बांध का दबाव और बढ़ सकता है. इससे नीचे के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति और गंभीर हो सकती है. कांगड़ा जिले में गुरुवार रात से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है.

फतेहपुर–इंदौरा के 90 गांव के लोगों में हाहाकार (ETV Bharat)

ग्रामीणों के सामने फसल और मकान की चिंता

पीड़ित स्थानीय लोगों का कहना है कि, खेती ही आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन अब खड़ी फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं. मकानों में पानी घुसने से नुकसान और बढ़ गया है. अब ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि आने वाले दिनों में रहने के लिए घर और खाने के लिए फसल दोनों छिन जाएंगे तो आखिर उनका गुजारा कैसे होगा?

ये भी पढ़ें: लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर फंसी एंबुलेंस, मरीज की मौत, परिवार बोला: नशे में थे कर्मचारी

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बारिश से साढ़े 5 हजार KM से अधिक सड़कें, 70 पुल क्षतिग्रस्त, प्रदेश की आर्थिकी पर छाया संकट