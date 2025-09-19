ETV Bharat / state

हिमाचल में धंसने लगा ये पूरा गांव! खंडहर बन गए 13 मकान, लोगों ने भागकर बचाई जान, सेना ने संभाला मोर्चा

हिमाचल के कांगड़ा जिले में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि देखने वाले स्तब्ध हैं. थुरल के पास स्थित बछवाई गरडेर गांव की जमीन अचानक धंस गई, जिससे 13 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए. गनीमत रही कि समय रहते लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को खतरे की जद में मानकर सील कर दिया है. हालात बिगड़ने पर सेना को राहत व बचाव अभियान में लगाया गया है.

कांगड़ा (विपन शर्मा, संवाददाता) : हिमाचल प्रदेश में जब से मानसून ने दस्तक दी है, तब से पूरे प्रदेश में तबाही मची हुई है. भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने पूरे प्रदेश की सूरत बिगाड़ कर रख दी है. वहीं, अब लगता है कि मानसून जाते-जाते भी तबाही मचाकर जाने के मूड में हैं. प्रदेश में हो रही भारी बारिश से कांगड़ा जिले का बछवाई गरडेर गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. यहां पूरे गांव में कई फीट तक जमीन धंस गई है, जिससे देखते ही देखते गांव के 13 मकान पूरी तरह तबाह हो गए. हालात ये है कि प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया है. वहीं, राहत व बचाव अभियान में सेना के जवानों को लगाया गया है.

कैसे हादसा हुआ?

गांव के लोगों के मुताबिक, 15 सितंबर की रात अचानक तेज बारिश हुई. उसके बाद से जमीन धीरे-धीरे खिसकने लगी. लोग दहशत में घरों से निकलकर बाहर भागे. सुबह होते-होते जमीन इतनी नीचे धंस गई कि एक-एक कर मकान जमीन में समाते चले गए. अब तक करीब एक किलोमीटर लंबा हिस्सा 10 फीट तक धंस गया, जबकि सड़क में 11 से 15 फीट गहरी दरार पड़ गई. यहां की सड़क अब दो हिस्सों में बंट चुकी है और बीच में खाई जैसा रूप ले चुकी है.

बछवाई गरडेर गांव के घरों में आई दरारें (ETV Bharat)

सेना ने संभाला मोर्चा

स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सेना को मौके पर बुलाया. सेना के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अर्पित पारिक ने बताया, "इलाके की स्थिति गंभीर है. सेना युद्धस्तर पर राहत व बचाव अभियान चला रही है. पीड़ित परिवारों का सामान सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है. साथ ही मेडिकल टीम लोगों को हर जरूरी मदद दे रही है”.

सेना ने चलाया राहत एवं बचाव अभियान (ETV Bharat)

आपदा पीड़ितों की दास्तान

बछवाई गरडेर गांव की रहने वाली ऊषा कुमारी ने कहा, “रात को अचानक जमीन खिसकने लगी. हम लोगों ने जैसे-तैसे भागकर अपनी जान बचाई. सुबह होते ही हमारा मकान जमीन में समा गया”.

गांव की सड़क में कई फीट गहरी पड़ी दरार (ETV Bharat)

ग्रामीण सुनीता ने बताया, “हमारा सारा सामान घर के अंदर फंसा हुआ था. सेना ने आकर हमारा सारा सामान बाहर निकाला. अगर समय पर मदद नहीं मिलती तो हम बिल्कुल असहाय हो जाते”.

एक ओर ग्रामीण ने बताया, “न तो पहाड़ गिरे, न भूस्खलन हुआ, फिर भी पूरा गांव धंस गया. हमने जीवन में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा. अब भी डर बना हुआ है कि आसपास की जमीन और न धंस जाए”.

सेना के जवानों ने ग्रामीणों की मदद की (ETV Bharat)

छावनी में तब्दील हुआ पूरा गांव

गांव इस समय पूरी तरह छावनी में तब्दील हो चुका है. सेना के जवान लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं. मेडिकल टीम बीमार और घायल लोगों का उपचार कर रही है. प्रशासन ने क्षतिग्रस्त क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी है. हालांकि, गांव वालों के आशियाने जमीन में समा गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों तक पहुंच गए. अब प्रशासन और सेना मिलकर प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और ज़रूरी मदद पहुंचाने में जुटी है.

