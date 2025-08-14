ETV Bharat / state

पौंग डैम से छोड़े गए पानी से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके जलमग्न, NDRF-SDRF की टीमें तैनात

पौंग डैम से लगातार पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं.

पौंग डैम से छोड़े गए पानी से बाढ़ जैसे हालात
पौंग डैम से छोड़े गए पानी से बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2025

कांगड़ा: पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण पौंग बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते बीबीएमबी द्वारा लगातार पौंग बांध से पानी छोड़ा जा रहा है. पौंग बांध से पानी छोड़ने की वजह से पौंग डैम के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं.

एक और इस बाढ़ के कारण जहां कच्चे मकान बह गए है तो वही पक्के मकानों को भी नुकसान हुआ है. हालांकि, जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन व सरकार की इस सहायता से बाढ़ प्रभावित नाखुश दिखे. इंदौरा के विधायक मिलेंद्र राजन ने मौके पर जाकर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी लोगों को दिया गया.

मिलेंद्र राजन ने कहा, "प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है. कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षा स्थान तक भी पहुंचाया गया है. बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए रहने और खाने के लिए शेल्टर भी बनाए गए हैं और लोगों तक राशन भी पहुंचाया जा रहा है. इस बाढ़ के कारण लोगों के कच्चे मकान बाढ़ में बह गए है. वहीं, लोगों के पक्के मकानों को भी क्षति पहुंची है".

इंदौरा एसडीएम सुरिंद्र ठाकुर ने कहा, "पौंग डैम से छोड़े गए पानी के कारण मंड, रे, रियाली, बडुखर आदि क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी है. ताकि समय रहते लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके और अगर हालात बिगड़ते है तो लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके".

उन्होंने कहा कि लगातार पौंग बांध से बीबीएमबी द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है. पौंग बांध के निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह अपने घर छोड़ कर सुरक्षित स्थानों पर चलें जाए. उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की और से विभिन्न टीमों का भी गठन किया गया है.

सरकार व प्रशासन से बाढ़ प्रभावित नाखुश

वहीं, जब बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की गई तो जिला प्रशासन के प्रदेश सरकार की और से किए जा रहे प्रयासों से बाढ़ प्रभावित नाखुश दिखे. बाढ़ प्रभावित लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार की और से किसी भी प्रकार की सहायता अभी तक उन्हें नहीं मिली है. इतना ही नहीं इन बाढ़ प्रभावितों को प्रदेश सरकार की और से अभी तक किसी भी प्रकार की फोरी राहत भी प्रदान नहीं कि गई है.

ग्रामीणों का कहना है कि इस बाढ़ के कारण कई लोगों के मकान पानी में जलमग्न हो चुके है और कई लोगों की फसले बर्बाद हो गई है किसी के जरूरी सामान इस बाढ़ में बह गए है. कुछ लोगों के मकान इस बाढ़ में बहने की कगार पर है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी मदद इन लोगों को अभी तक मुहैया नहीं करवाई गई है.

फतेहपुर के समाजसेवी रमेश कालिया ने कहा, "1988 से इस क्षेत्र के लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं. हर साल पौंग बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है. जिस कारण इस इलाके में रहने वाले लोगों को बाढ़ जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है. 1988 के बाद हिमाचल प्रदेश में कई सरकारें आई और चली गई. लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं हुआ.

उन्होंने प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वर्ष 2023 में भी इस इलाके में पौंग बांध से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस इलाके का दौरा भी किया था. बाढ़ से प्रभावित लोगों को यह आश्वासन दिया था कि इस जगह का चैनल लाईजेशन किया जाएगा. ताकि लोगों को बाढ़ जैसी स्तिथि से बचाया जा सके. अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से इस आश्वाशन पर कोई कदम नहीं लिया गया है. नतीजा यह है कि एक बार फिर से इस इलाके के लोग बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करने के लिए विवश है.

