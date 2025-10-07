पुलिया से नीचे गिरी प्राइवेट बस, 6 लोग घायल, ड्राइवर गंभीर हालत में टांडा रेफर
एक निजी बस पुलिया के नीचे गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं.
धर्मशाला: कांगड़ा जिले में मंगलवार को एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. पालमपुर में मनाली से पठानकोट जा रही एक निजी बस चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी के पास दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे में बस सवार 6 लोगों को चोटें आई हैं. घायलों का इलाज पालमपुर के सिविल अस्पताल में जारी है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.
ड्राइवर को आई गंभीर चोटें
दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बस जैसे ही पालमपुर के चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी के पास पहुंची तो बस के ड्राइवर ने बस को तेज गति के साथ चलाते हुए एक अन्य गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की. इसी दौरान बस पुलिया से नीचे गिर कर दुर्घटना का शिकार हो गई. जिसमें 6 लोग घायल हो गए. हादसे में बस ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं.
एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर ने बताया, "एक निजी बस मनाली से पठानकोट की ओर जा रही थी. इस दौरान चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी के पास बस ड्राइवर ने एक अन्य गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की. इस दौरान ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रित गंवा दिया और बस पुलिया से नीचे जा गिरी. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है."
बस में सवार थे 17 लोग
एएसपी कांगड़ा ने बताया कि दुर्घटना के समय बस में कुल 17 लोग सवार थे. जिनमें से 6 लोगों को इस दुर्घटना में चोटें आई हैं. जिनका पालमपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है. जबकि बाकी लोग सुरक्षित हैं. वहीं, इस सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा चोटें बस के ड्राइवर को आई हैं. जिसको पालमपुर सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.