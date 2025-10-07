ETV Bharat / state

पुलिया से नीचे गिरी प्राइवेट बस, 6 लोग घायल, ड्राइवर गंभीर हालत में टांडा रेफर

धर्मशाला: कांगड़ा जिले में मंगलवार को एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. पालमपुर में मनाली से पठानकोट जा रही एक निजी बस चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी के पास दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे में बस सवार 6 लोगों को चोटें आई हैं. घायलों का इलाज पालमपुर के सिविल अस्पताल में जारी है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.

ड्राइवर को आई गंभीर चोटें

दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बस जैसे ही पालमपुर के चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी के पास पहुंची तो बस के ड्राइवर ने बस को तेज गति के साथ चलाते हुए एक अन्य गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की. इसी दौरान बस पुलिया से नीचे गिर कर दुर्घटना का शिकार हो गई. जिसमें 6 लोग घायल हो गए. हादसे में बस ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं.