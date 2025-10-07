ETV Bharat / state

पुलिया से नीचे गिरी प्राइवेट बस, 6 लोग घायल, ड्राइवर गंभीर हालत में टांडा रेफर

एक निजी बस पुलिया के नीचे गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं.

Kangra Bus Accident
कांगड़ा बस एक्सीडेंट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: कांगड़ा जिले में मंगलवार को एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. पालमपुर में मनाली से पठानकोट जा रही एक निजी बस चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी के पास दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे में बस सवार 6 लोगों को चोटें आई हैं. घायलों का इलाज पालमपुर के सिविल अस्पताल में जारी है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.

ड्राइवर को आई गंभीर चोटें

दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बस जैसे ही पालमपुर के चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी के पास पहुंची तो बस के ड्राइवर ने बस को तेज गति के साथ चलाते हुए एक अन्य गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की. इसी दौरान बस पुलिया से नीचे गिर कर दुर्घटना का शिकार हो गई. जिसमें 6 लोग घायल हो गए. हादसे में बस ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं.

एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर ने बताया, "एक निजी बस मनाली से पठानकोट की ओर जा रही थी. इस दौरान चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी के पास बस ड्राइवर ने एक अन्य गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की. इस दौरान ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रित गंवा दिया और बस पुलिया से नीचे जा गिरी. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है."

बस में सवार थे 17 लोग

एएसपी कांगड़ा ने बताया कि दुर्घटना के समय बस में कुल 17 लोग सवार थे. जिनमें से 6 लोगों को इस दुर्घटना में चोटें आई हैं. जिनका पालमपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है. जबकि बाकी लोग सुरक्षित हैं. वहीं, इस सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा चोटें बस के ड्राइवर को आई हैं. जिसको पालमपुर सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: करवा चौथ पर घर आ रहे हिमाचल के 2 सैनिकों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

For All Latest Updates

TAGGED:

KANGRA BUS ACCIDENTBUS FALLS FROM CULVERT IN PALAMPURKANGRA ROAD ACCIDENTHIMACHAL BUS ACCIDENTPALAMPUR BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

BPL सूची से नाम कटते ही अमान्य होगा ये प्रमाण पत्र, नए सर्टिफिकेट को लेकर सरकार के ये निर्देश

इस नेता को हिमाचल का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती थी कांग्रेस, फिर क्या हुआ?

दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी, MIS से 80 मीट्रिक टन एप्पल की खरीद

एक राक्षसी जो बन गई देवी और राज परिवार की दादी, इनके बिना शुरू नहीं होता कुल्लू दशहरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.