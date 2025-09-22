ETV Bharat / state

कंगना रनौत ने दी विक्रमादित्य सिंह को शादी की बधाई, कहा- मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि...

मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह को उनकी दूसरी शादी पर बधाई दी है.

KANGANA CONGRATULATE VIKRAMADITYA
कंगना रनौत ने दी विक्रमादित्य सिंह को शादी की बधाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 4:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को शादी की बधाई भी दी है. विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ में डॉ. अमरीन कौर के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं. शादी समारोह में दोनों परिवार के बेहद खास मेहमान पहुंचे थे. शादी संपन्न होने के साथ ही लोग सोशल मीडिया पर दोनों को जमकर बधाई दे रहे हैं. इसी बीच मंडी जिले के सुंदरनगर दौरे पर पहुंचीं कंगना रनौत ने भी खास अंदाज में विक्रमादित्य सिंह को शादी की बधाई दी है.

'हिमाचल के राजकुमार को शादी की बधाई'

मंडी जिले के सुंदरनगर में भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को बेहद खास अंदाज में बधाई दी. कंगना ने कहा कि, "विक्रमादित्य सिंह के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है. उनके स्व. पिता वीरभद्र सिंह मुझे बेहद प्यार करते थे और अपनी बेटी मानते थे. मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूं. आज विक्रमादित्य सिंह शादी कर रहे हैं और हिमाचल के राजकुमार हैं. ऐसे में हिमाचल के राजकुमार को शादी की बधाई."

किसान आंदोलन की टिप्पणी पर कंगना ने क्या कहा?

वहीं, किसान आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणी पर कोर्ट की तरफ से राहत न मिलने के सवाल पर कंगना रनौत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. कंगना ने कहा कि, यह मामला न्यायालय के अधीन है और इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा. किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने वहां धरने पर बैठी महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी, जिसका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले में अभी तक कंगना को कोर्ट से राहत नहीं मिली है और 29 सितंबर को फिर से मामले की सुनवाई है.

BJP सांसद कंगना रनौत (ETV Bharat)

कंगना ने चिपकाए PM मोदी के पोस्टर

आज से देशभर में जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं. इस उपलक्ष्य पर सुंदरनगर भाजपा की तरफ से बचत उत्सव के तहत एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कंगना रनौत भी शिरकत करने पहुंची थीं. सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल भी उनके साथ मौजूद रहे. कंगना ने भोजपुर बाजार की दुकानों में जाकर दुकानदारों को फूल दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत उत्सव वाले स्टीकर चिपकाए.

Mandi BJP MP Kangana Ranaut
सुंदरनगर में कंगना रनौत ने चिपकाए PM मोदी के पोस्टर (ETV Bharat)

'स्वदेशी वस्तुओं का करें कारोबार'

इस दौरान कंगना ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है उससे न सिर्फ दुकानदारों और कारोबारियों को, बल्कि हर आम वर्ग को इससे राहत मिली है. आज हमारा देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, जबकि जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है. यह तभी संभव होगा जब हम अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का कारोबार करेंगे."

ये भी पढ़ें: कांग्रेस के युवा मंत्री ने की दूसरी शादी, राज परिवार से है नाता, कंगना ने 'राजकुमार' को दी बधाई

ये भी पढ़ें: "आपदा के समय PWD मंत्री कहां उड़ा रहे... कोई विदेश तो कोई हनीमून पर जा रहा, जनता का क्या होगा"

For All Latest Updates

TAGGED:

KANGANA CONGRATULATE VIKRAMADITYAGST BACHAT UTSAV RALLY IN MANDIKANGANA RAUNAT VIKRAMADITYA SINGHVIKRAMADITYA SINGH MARRIAGEKANGANA CONGRATULATE VIKRAMADITYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नवरात्रि में ऐसे करें कलश स्थापना, पूर्ण होगी मनोकामना!

नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये काम, जानें व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज-लहसुन ?

मौसम की मार से बीमार हुआ हिमाचल का सेब, सस्ता होगा इस बार एप्पल, रेट में क्यों आई गिरावट

विश्व के फार्मा सेक्टर का सिरमौर बनेगा हिमाचल, जानिए, बल्क ड्रग पार्क बन जाने पर कैसे खत्म होगा चीन का दबदबा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.