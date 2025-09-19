ETV Bharat / state

कंगना बोली: मुझे तो हालात देख आ रहा है रोना, आज ही करुंगी सीएम सुक्खू से बातचीत

कुल्लू: सांसद कंगना रनौत इन दिन मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं. आज कंगना ने कुल्लू जिले की लगघाटी और मणिकर्ण में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया. इस दौरान कंगना ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. इस दौरान कंगना ने प्रदेश सरकार पर फिर से निशाना साधा है.

सांसद कंगना रनौत ने कहा कि ' सीएम और लोक निर्माण मंत्री आपदा में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं. आपदा के समय में विदेश का दौरा बिल्कुल सही नहीं हैं. कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है. जिला कुल्लू की लग घाटी में सड़कों के काफी बुरे हाल हैं और सड़के मलबे से भरी तबाही हुई है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार इन सड़कों से मलबा हटाने का भी काम नहीं कर रही है. सड़कों की बुरी हालत को देखकर रोना आ रहा है और इस मुद्दे को लेकर आज ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के साथ वार्तालाप करेंगी. लग घाटी की ग्राम पंचायत चोपड़सा के तेलंग, कड़ोंन, दली और कशामटी कुछ इलाके ऐसे हैं, जो भाजपा समर्थित हैं. यहां से मुझे लीड मिली थी. भाजपा समर्थित होने के चलते हमारे इलाकों की सड़कों से मलबा भी नहीं हटाया जा रहा है, जो की समाज के लिए अच्छी बात नहीं है. जानबूझकर भाजपा के लोगों को सरकार प्रताड़ित कर रही है. भारी बारिश के चलते जो नुकसान हुआ है. उस नुकसान की भरपाई के लिए भी प्रदेश सरकार के पास अपना बजट होता है. प्रदेश के कांग्रेस सरकार को चाहिए कि वो पहले सड़कों से मलबा हटाने का काम तो करें, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो सके.'

सांसद कंगना रनौत ने कहा कि लग घाटी के तीन गांवों को जोड़ने वाली सड़क से जानबूझकर मलबा नहीं हटाया जा रहा है और लोगों को अपनी जान खतरे में डालकर राशन सहित अन्य जरूरी सामान गांव पहुंचाना पड़ रहे हैं, अगर कुछ दिनों में यहां से मलबा नहीं हटाया गया तो यहां लोगों को राशन का भी संकट आन पड़ेगा. ऐसे में सरकार जल्द से जल्द इस दिशा में काम करें.