ETV Bharat / state

कंगना बोली: मुझे तो हालात देख आ रहा है रोना, आज ही करुंगी सीएम सुक्खू से बातचीत

कंगना रनौत ने आज लग घाटी में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा

कुल्लू दौरे पर सांसद कंगना रनौत
कुल्लू दौरे पर सांसद कंगना रनौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 4:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: सांसद कंगना रनौत इन दिन मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं. आज कंगना ने कुल्लू जिले की लगघाटी और मणिकर्ण में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया. इस दौरान कंगना ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. इस दौरान कंगना ने प्रदेश सरकार पर फिर से निशाना साधा है.

सांसद कंगना रनौत ने कहा कि ' सीएम और लोक निर्माण मंत्री आपदा में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं. आपदा के समय में विदेश का दौरा बिल्कुल सही नहीं हैं. कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है. जिला कुल्लू की लग घाटी में सड़कों के काफी बुरे हाल हैं और सड़के मलबे से भरी तबाही हुई है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार इन सड़कों से मलबा हटाने का भी काम नहीं कर रही है. सड़कों की बुरी हालत को देखकर रोना आ रहा है और इस मुद्दे को लेकर आज ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के साथ वार्तालाप करेंगी. लग घाटी की ग्राम पंचायत चोपड़सा के तेलंग, कड़ोंन, दली और कशामटी कुछ इलाके ऐसे हैं, जो भाजपा समर्थित हैं. यहां से मुझे लीड मिली थी. भाजपा समर्थित होने के चलते हमारे इलाकों की सड़कों से मलबा भी नहीं हटाया जा रहा है, जो की समाज के लिए अच्छी बात नहीं है. जानबूझकर भाजपा के लोगों को सरकार प्रताड़ित कर रही है. भारी बारिश के चलते जो नुकसान हुआ है. उस नुकसान की भरपाई के लिए भी प्रदेश सरकार के पास अपना बजट होता है. प्रदेश के कांग्रेस सरकार को चाहिए कि वो पहले सड़कों से मलबा हटाने का काम तो करें, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो सके.'

सांसद कंगना रनौत ने कहा कि लग घाटी के तीन गांवों को जोड़ने वाली सड़क से जानबूझकर मलबा नहीं हटाया जा रहा है और लोगों को अपनी जान खतरे में डालकर राशन सहित अन्य जरूरी सामान गांव पहुंचाना पड़ रहे हैं, अगर कुछ दिनों में यहां से मलबा नहीं हटाया गया तो यहां लोगों को राशन का भी संकट आन पड़ेगा. ऐसे में सरकार जल्द से जल्द इस दिशा में काम करें.

कंगना ने कहा कि प्रदेश की सरकार ये बात स्पष्ट करे कि केंद्र सरकार से उन्हें जो बजट मिल रहा है. उस बजट से किन किन लोगों को वो राहत दे रहे हैं. इसके अलावा अभी भी कई इलाकों में सड़कें अभी बहाल नहीं हुए हैं. सबसे पहले उन सभी इलाकों की सड़कों को खोल जाना चाहिए और उसके बाद राशन सहित अन्य व्यवस्था भी प्रदेश सरकार को करनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: Gen Z आंदोलन के मुद्दे पर राहुल पर भड़की कंगना, पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म को लेकर सुनाई खरी-खोटी

For All Latest Updates

TAGGED:

KANGANA VISIT KULLU DISASTER AREAKANGANA RANAUTKANGANA RANAUT ON SUKHU GOVTKANGANA RANAUT REACTION ON ROADSKANGANA RANAUT KULLU VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

3 हजार का सिलेंडर, 500 रुपये तेल की बोतल, हर चीज 3 गुणा महंगी, महंगाई की आग में झुलसा हिमाचल का ये गांव

1 लाख करोड़ होने वाला है कर्ज का पहाड़, आपदा से जूझ रहे हिमाचल में कहां से आएगा पुनर्निर्माण का पैसा

हिमाचल में केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रहीं ये योजनाएं, जानिए शहरी क्षेत्र के कौन लोग और कैसे उठा सकते हैं लाभ?

अक्ल बड़ी या भैंस? अल्लाह मेहरबान तो गधा क्यों हुआ पहलवान, जानें इन सवालों के सही जवाब

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.