कंगना रनौत को महिला Cisf जवान ने मारा थप्पड़, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही थीं बीजेपी सांसद - Kangana Ranaut Slapped

चंडीगढ़: बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला CISF जवान ने थप्पड़ मार दिया. मामला आज दोपहर करीब 3.30 बजे का है. जब कंगना हिमाचल से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और कंगना एयरपोर्ट पर पहुंची थी.

बताया जा रहा है कि कंगना रनौत दोपहर करीब 3.30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी. जहां से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था. इस बीच चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुलविंदर कौर नाम की CISF जवान ने कंगना को थप्पड़ मार दिया. कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का मामला गृह मंत्रालय तक भी पहुंच गया है. फिलहाल थप्पड़ मारने वाली CISF जवान कुलविंदर कौर को कमांडेंट के कमरे में बिठाया हुआ है.

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना को CISF की महिला जवान ने मारा थप्पड़ (()

एयरपोर्ट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कंगना रनौत दिखाई दे रही हैं और लोगों की भीड़ में कुछ बहस हो रही है. बताया जा रहा है कि कंगना रनौत फ्लाइट UK707 से दिल्ली जा रही थीं. सिक्योरिटी चेक के बाद कंगना फ्लाइट की ओर जा रही थीं. इसी दौरान CISF की महिला जवान कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया. कुलविंदर कौर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF यूनिट में तैनात हैं.

दिल्ली जा रही थीं कंगना रनौत ((Kangana's Instagram))

दरअसल दिल्ली में लोकसभा में चुने गए NDA के सांसदों की बैठक बुलाई गई है. कंगना रनौत इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहीं थीं. घर से दिल्ली के लिए निकलते वक्त कंगना ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की थीं. एक तस्वीर में वो घर से निकलते वक्त अपनी मां से गले मिलती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में उन्होंने On my way to Parliament, Mandi ki sansad, Delhi Calling लिखा था. गौरतलब है कि कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव 2024 में मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को हराया है.

