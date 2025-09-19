ETV Bharat / state

Gen Z आंदोलन के मुद्दे पर राहुल पर भड़की कंगना, पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म को लेकर सुनाई खरी-खोटी

कुल्लू: "कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जो नेपाल में जेन-जी आंदोलन को लेकर बयान दिया है, वो काफी शर्मनाक है. राहुल गांधी आए दिन इस तरह की हरकतें करते हैं. जिससे भारत की छवि खराब होती है. उन्हें पहले जेन जी आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह की टिप्पणी करनी चाहिए." ये बात भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी के जेन-जी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कही.

मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत ने कहा कि नेपाल में जेन-जी आंदोलन ने वंश वादियों की सरकार को हटाकर अपने लिए लोकतंत्र की व्यवस्था की. जबकि राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में भी जेन-जी की तरह आंदोलन होना चाहिए और लोगों को जिंदा जलाया जाना चाहिए. वह बिल्कुल भी सही नहीं है. नेपाल में जेन-जी ने अपने लिए लोकतंत्र स्थापित किया है. जबकि भारत में पहले से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है.

"राहुल गांधी सुबह नींद से जागते हैं और बिना कुछ सोचे समझे पोस्ट कर देते हैं. इससे पहले भी उन्होंने अमेरिका में जाकर भीख मांगी थी कि भारत को बचाओ. जबकि उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि भारत में जनता द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार चुनी गई है और भारत की जनता इससे खुश है. राहुल गांधी के द्वारा जो भी टिप्पणी की जाती है उससे हर बार देश का सिर शर्म से झुक जाता है. ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोई भी बयान देने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए." - कंगना रनौत, भाजपा सांसद

वहीं, इस दौरान सांसद कंगना रनौत ने ढालपुर में जिला कुल्लू भाजपा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम में भी भाग लिया. भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि ये रक्तदान शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन दिवस पर आयोजित किया जा रहा है. जिसके तहत स्वच्छता अभियान, रक्तदान, समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं. यह अभियान 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है और मंडी संसदीय क्षेत्र में भी जगह-जगह पर भाजपा द्वारा इसके आयोजन किए जा रहे हैं.