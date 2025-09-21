ETV Bharat / state

कंंगना रनौत केस में बहस पूरी, अब कोर्ट 30 सितंबर को सुनाएगी फैसला

आगराः अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान मामले में शनिवार को बहस पूरी हो गई. अब इस मामले की अगली तारीख 30 सितंबर को फैसला सुनाया जा सकता है. आगरा में पिछले साल से हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान एवं राष्ट्रद्रोह का केस चल रहा है. जब एमपी-एमएलए कोर्ट आगरा के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने कंगना रनौत के खिलाफ दायर राष्ट्रद्रोह का वाद 6 मई 2025 को खारिज किया तो वादी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने सत्र न्यायालय जिला जज की कोर्ट में रिवीजन प्रस्तुत किया था. जिससे ही अब सुनवाई जिला सत्र न्यायालय में चल रही है.





बता दें, वादी वरिष्ठ कांग्रेस नेता व अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने आगरा के विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में अभिनेत्री व हिमाचल प्रदेश से मंडी की भाजपा सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध देशद्रोह व राष्ट्र अपमान की धाराओं में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था. जिसमें आरोप लगाया था कि भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक साक्षात्कार में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को हत्यारा बताया था. साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था. इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी. तब से ही कोर्ट में करीब नौ माह तक इस वाद की सुनवाई हुई. जिसमें ही वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 31 अगस्त 2024 को आगरा पुलिस कमिश्नर और न्यू आगरा थाना प्रभारी को शिकायत भेजी थी. जिसमें भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी. जब मई 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट आगरा के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने वाद को खारिज कर दिया तो वादी ने जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर किया था.





इन अधिवक्ताओं ने रखे अपने तर्क

वादी व रिवीजन कर्ता अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि शनिवार को कोर्ट में कंगना रनौत के मामले में सुनवाई हुई. जिसमें दोनों पक्ष की बहस हुई. विपक्षी कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिनव झा एवं स्थानीय सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहित पाल ने अपने तथ्यों को कोर्ट में रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 30 सितंबर को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की है. बहस में वादी की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह, अनूप शर्मा, बीएस फौजदार समेत अन्य अधिवक्ता ने भी अपने-अपने तर्क रखे.









आधारहीन बताकर किया था वाद खारिज

वादी व अधिवक्ता अधिवक्ता रमाकांत शर्मा का आरोप है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में दिल्ली के बार्डर पर धरने पर बैठे लाखों किसानों के प्रति अभद्र टिप्पणी की थी. इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाया था. नौ माह की सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने 6 मई 2025 को यह वाद खारिज कर दिया था. जिसमें तीन बिंदु लिखे हैं. पहला बिंदु वादी और उसके परिवार का कोई भी सदस्य किसान आंदोलन में शामिल नहीं था. दूसरे बिंदु में लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु हो चुकी है. उनके परिवार का कोई व्यक्ति ही ये वाद कर सकता है. साथ ही वाद को खारिज करने में तीसरे बिंदु में लिखा है कि वाद दायर करने से पहले किसी भी मजिस्ट्रेट से इस बारे में मंजूरी नहीं ली गई. मेरा मानना कि न्यायाधीश ने जिन तीन बिंदुओं के आधार पर वाद को खारिज किया वे आधारहीन हैं.







