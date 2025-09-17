क्या हिमाचल की सीएम बनना चाहती हैं कंगना, पीएम मोदी का नाम लेकर कह दी ये बात
कंगना ने कहा कि प्रदेश को अब तक केंद्र से 10 हजार करोड़ मिले हैं, सुक्खू सरकार को उनकी सहूलियत के अनुसार पैसा नहीं मिलेगा.
मंडी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर आज कंगना रनौत मंडी पहुंची. यहां कंगना ने मंडी शहर के सिद्धकाली माता मंदिर में आयोजित महायज्ञ में पूर्णाहूति डाली और प्रदेश की सुख शांति की कामना की.
सांसद कंगना रनौत ने आपदा राहत के तौर 1500 करोड़ ही मिलने की प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही टिप्पणियों पर कहा कि केंद्र से सूबे की सरकार को उनकी सहूलियत के हिसाब से पैसा मिलने वाला नहीं है. केंद्र में 2014 से पहले रही सरकारों ने हमेशा हिमाचल को नजर अंदाज किया है, जबकि पीएम मोदी अब तक विभिन्न किस्तों के माध्यम से 10 हजार करोड़ रुपये दे चुकें. इस मदद के लिए हिमाचल सरकार को पीएम मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार का भाव होना चाहिए, न कि इस तरह की कोई टिप्पणियां करनी चाहिए.
'पार्टी का हर काम पूरा करुंगी कंगना'
अगला सीएम चेहरा होने के सवाल पर सांसद कंगना ने कहा कि 'अब मुझे समझ आ गई है राजनीति में समाजसेवा के अलावा और कुछ नहीं है. यहां व्यक्तिगत होने पर पीड़ा के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है. पार्टी हाईकमान के हर कार्य को करने में मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूं. पार्टी मुझे जो भी काम सौंपेंगी मैं उसे पूरा करूंगा. अपनी इस योग्यता का परिचय हर जगह दिया है.'
आपदा में गैर मौजूदगी पर बोली कंगना
आपदा में सांसद कंगना रनौत की गैर मौजूदगी को लेकर पूछे गए सवाल पर कंगना ने कहा कि हिमाचल में हीन भावना से कुछ ग्रस्त हैं. यही लोग मेरे बारे में जनता को भड़काने में लगे हुए हैं, जबकि मैं आज दूसरी बार आपदा के दौरान मंडी क्षेत्र की जनता के बीच पहुंची हूं. मैं मंडी की समस्या को लेकर गृह मंत्री से भी मिल चुकी हूं. पीएम मोदी को भी हम हाल ही में मंडी लेकर आए थे.'
पीएम मोदी की तारीफ
इस मौके पर सांसद कंगना ने पीएम मोदी की भी जमकर सराहना की और कहा कि मोदी है तो मुमकिन है. उन्होंने इस अवसर पर केंद्र सरकार की योजना एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से आह्नान भी किया. उन्हों कहा कि हमें हिमाचल में पेड़ काटने की आदत छोड़नी होगी.
पीएम मोदी के जन्मदिन पर हवन का आयोजन
बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. मंडी में भाजपा ने पीएम मोदी के जन्म दिवस पर इंदिरा मार्केट में स्थित माता सिद्ध काली माता मंदिर में जहां महायज्ञ का आयोजन किया, वहीं प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे संसार के लिए विश्व कल्याण की कामना भी की. मंडी में आयोजित इस महायज्ञ को मां त्रिपुर सुंदरी धाम मणिकूट पर्वत ऋषिकेश से आए श्री श्री 1008 श्री हरिओम महाराज और उनके साथ आए अन्य साधु संतों ने संपन्न करवाया. इस महायज्ञ में पूर्व सीएम-नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल हुए.
हमीरपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर
वहीं, हमीरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत हमीरपुर के गांधी चौक पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद अनुराग ठाकुर शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र में भारी बारिश के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. बारिश से धर्मपुर में दुकानों के अंदर 10 से 12 फीट तक का पानी घुस गया था, जिसके चलते दुकानों में रखा सारा सामान भी खराब हो चुका है. आने-जाने वाले रास्तों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसे भी जल्द ठीक किया जाएगा. धर्मपुर की हर संभव मदद की जाएगी.
