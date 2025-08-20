रायपुर: जिले सहित पूरे देश में साइबर ठग अलग-अलग तरीके से लोगों को ठगने में सफल हो रहे हैं. इसके साथ ही धोखाधड़ी करके भी लोगों को चूना लगाने का काम साइबर ठग करने में माहिर है. रायपुर में डिजिटल अरेस्ट केस के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने कंबोडिया गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
दूसरे राज्यों से हुई गिरफ्तारी: अपराध करने के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए छिप गए थे. जिन्हें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए आरोपी खुद को CBI और RBI का अधिकारी बताकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे ठगी करते थे.
कंबोडिया गैंग की एंट्री: रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर लगातार साइबर ठगी के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम बनाकर अलग-अलग राज्यों में भेजी जा रही है.इसी कड़ी में बड़ी सफलता पुलिस को मिली. इसमें कंबोडिया गैंग के 5 सदस्यों को दूसरे राज्यों से पकड़ा गया.
ये हैं आरोपी: पीड़ितों को कॉल करने में शामिल आरोपी मनीष पाराशर और अर्जुन सिंह को हाथरस उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार किया गया है. धोखाधड़ी से प्राप्त रकम को इधर-उधर करने में शामिल आरोपी आकाश तुशरानी, राहुल मरकड़ को उल्हासनगर मुंबई और अहमदनगर महाराष्ट्र से पकड़ा गया. वहीं लखन जाटव को उज्जैन मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया.
- पहला केस- पीड़ित रामेश्वर प्रसाद देवांगन ने रिपोर्ट दर्ज कराई की अज्ञात मोबाइल नंबर धारकों ने खुद को सीबीआई एवं आरबीआई का अधिकारी बताया. मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज होने की झूठी बात बताकर डराया और 24 घंटे व्हाट्सएप वीडियो कॉल में जुड़े रहने कहा. डिजिटल अरेस्ट कर 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली.
- दूसरा केस- पीड़ित संतोष दाबडघाव ने रिपोर्ट दर्ज कराई, आरोपी ने खुद को दूरसंचार विभाग बंगलौर और मुंबई पुलिस से बताया. मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात कहकर 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा. इस दौरान 88 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली.
क्या है 'डिजिटल गिरफ्तारी': "डिजिटल गिरफ्तारी" एक साइबर क्राइम है. जिसमें धोखेबाज फर्जी कानूनी नोटिस भेजते हैं या एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करते हैं. यह दावा करते हुए कि पीड़ित का फोन नंबर या दस्तावेज आपराधिक गतिविधियों जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध लेनदेन या अश्लील सामग्री से जुड़े हुए हैं, डराते हैं.
इन बातों का रखें ध्यानः
- वीडियो कॉल के जरिए कोई भी वैध जांच नहीं की जाती है.
- संवेदनशील डेटा या पहचान संबंधी जानकारी ऑनलाइन या अनजान कॉल करने वालों के साथ साझा करने से बचें.
- कानून प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी जांच रद्द करने के लिए पैसे की मांग नहीं करतीं.
- यदि आपको ऐसा कोई कॉल आता है, तो बिना देर किए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर इसकी सूचना दें या 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें.
- अगर इस तरह के फ्रॉड के शिकार हो गये हैं तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क