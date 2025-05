ETV Bharat / state

कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखा पत्र, छिंदवाड़ा के काले कारोबार का किया जिक्र - KAMALNATHS LETTER TO MOHAN YADAV

Published : May 21, 2025 at 11:27 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 11:53 PM IST

छिन्दवाड़ा : पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर छिंदवाड़ा जिले में आदिवासियों की जमीन गलत तरीके से कन्वर्ट कराए जाने का मुद्दा उठाया है. उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा है कि छिन्दवाड़ा जिले के आदिवासी भाइयों की जमीन अवैध तरीके से कन्वर्ट की जा रही है. आदिवासियों को ठगकर हड़पी जा रही जमीन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखे पत्र में कहा, '' छिन्दवाड़ा जिले के महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. जिला छिन्दवाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है. जिले के जामई, तामिया, हर्रई, अमरवाड़ा, बिछुआ एवं पांढुर्णा जिला आदिवासी क्षेत्र हैं. जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदिवासी परिवार निवासरत है. वे अपनी भूमि पर कृषि कार्य कर गुजर-बसर करते हैं. अत्यंत दुख का विषय है कि वर्तमान में आदिवासियों की भूमि को ठगकर हड़पने का काम भू माफियाओं द्वारा छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र में किया जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर आदिवासी समुदाय के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है.

