कमला हारिस, ट्रम्प जीतेस;राजा भैया ने अनोखे अंदाज में दी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई

प्रतापगढ़: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे बुधवार को जैसे ही आए, दुनिया भर से लोगों का अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश आना शुरू हो गया. इन्हीं संदेशों के फेहरिस्त में उत्तर प्रदेश के लोगों के भी नाम शामिल हैं. उन्हीं में एक नाम है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया. जिन्होंने अमेरिकी चुनावी नतीजों पर डोनाल्ड ट्रंप को देसी अवधी स्टाइल में बधाई दी है.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर राजा भैया ने अवधी में लिखा, 'कमला हारिस, ट्रम्प जीतेस. विश्वशान्ति के लिये बहुत ही सकारात्मक घटना. भारत और भारतियों के लिये शुभ और सुखद समाचार. Greetings and best wishes from India Mr President.'