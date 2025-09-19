ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर में अब बम बारूद नहीं कलकतिया गेंदा फूल की फैल रही खुशबू

फूलों की खेती करने महिलाओं को मिला लोन: महिला स्व सहायता समूह को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंक लिंकेज कर लोन के रूप में राशि दी गई. जिससे 10-20 डिसमिल अलग अलग बाड़ी में महिलाओं ने 17600 पौधे मई जून के महीने में लगाए. जो अब फूल देना शुरू कर चुके हैं. इसके अलावा महिलाओं ने 50 डिसमिल में 2700 पौधे और लगाए है. ETV भारत गेंदा फूलों के खेत पहुंचा और महिला किसानों से बात की.

कांकेर में गेंदा फूल से संवर रही महिलाओं की किस्मत (ETV BHARAT)

एक एकड़ खेत में गेंदा फूल की खेती: कांकेर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर मुरडोंगरी गांव में लगभग 1 एकड़ खेत में महिलाएं कलकतिया गेंदा फूल की खेती कर रही है. 6 महिला स्व सहायता की महिलाएं जिनमें ग्राम पीढ़ापाल से रामरहीम स्व-सहायता समूह, भीरावाही से जय अम्बे , ग्राम कोकपुर से मां दंतेश्वरी समूह, मुरडोगरी से पूजा समूह, किरगोली से सरस्वती समूह एवं बारदेवरी से जय अम्बे स्व-सहायता समूह की महिलाएं गेंदा फूल की खेती कर रही है.

कांकेर: कांकेर में गेंदा फूल से महिलाओं का जीवन महक रहा है. गांव की महिलाएं अब अपने घरों के आसपास ही हजारों रुपयों की आर्थिक आय ले रही है. अलग अलग महिला स्व सहायता समूह की 35 महिलाएं कलकतिया गेंदा फूल से ना सिर्फ अपने आसपास के माहौल को बल्कि अपने जीवन को भी महका रही है.

1 एकड़ में गेंदे के 17600 पौधे (ETV Bharat Chhattisgarh)

महिला समूह की यमुना उइके बताती है कि वह हाउस वाइफ हूं. गेंदा खेती के बारे में जानकारी दी गई. कृषि विज्ञान केंद्र से पौधे लाकर यहां खेती कर रहे हैं.

समूह की 35 महिलाएं कर रही खेती (ETV Bharat Chhattisgarh)

महिला समूह की सरिता मण्डावी बताती है कि समूह में 38 दीदियां है. उद्यानिकी विभाग से पौधे लाकर सामूहिक आजीविका के लिए ये काम कर रहे हैं. तीन माह पहले 3 डिसीमल में गेंदा लगाए हैं. 69 किलो फूल बेच चुके हैं. 4100 रुपये मिले हैं.

कलकतिया गेंदा फूल की खेती में शामिल महिलाएं (ETV BHARAT)

महिलाओं को गेंदा फूल की खेती से हो रहा फायदा (ETV BHARAT)

महिला समूह की अनिता जुर्री बताती है कि ग्रुप की दीदी ने हमें गेंदा फूल की खेती लगाने के लिए प्रेरित किया. जिसके बाद हम खेती कर रहे हैं.

गेंदा फूल से कमाई (ETV BHARAT)

बालोद और दुर्ग में महिलाओं को गेंदा फूलों की खेती का प्रशिक्षण: महिला ग्रुप की क्लस्टर प्रभारी जानकी मेश्राम ने बताया कि समूह की 50 से 55 महिलाओं को गेंदा फूल की खेती का प्रशिक्षण दिया गया. महिलाओं को बालोद लेकर गए थे. वहां बताया गया कि पौधे कैसे लगाने हैं. इस दौरान पौधों में क्या ख्याल रखना है. फूलों को तोड़ने के बारे में भी जानकारी दी गई. वहां से जानकारी लेने के बाद ग्रुप की महिलाएं कलकतिया गेंदा फूल की खेती कर रही है.

3 हजार की लागत से 60 हजार का फायदा: जानकी मेश्राम ने बताया कि महिलाओं ने कृषि विज्ञान केंद्र से 3000 रुपये के कलकतिया गेंदा फूल के पौधे खरीदे. जिनसे अब तक 70 किलो फूल बेच चुके हैं. जिससे अब तक 4 से 5 हजार रुपये के फूल बेच चुके हैं. आने वाले दिनों में 50 से 60 हजार रुपये की कमाई हो सकती है.

गेंदा फूल की खेती से बढ़ रही महिलाओं की आय (ETV BHARAT)

जानकी मेश्राम बताती हैं कि यहां की महिलाएं सिर्फ अपने खेतों में ही काम करती थी. लेकिन उन्हें बताया गया कि वे अपने खेतों में खेती के साथ ही साइड कमाई भी कर सकती है. इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया. जिससे वे आगे आई और गेंदा फूलों की खेती कर रही है. वहीं महिला समूह की गीता ठाकुर बताती है कि महिलाएं इस तरह के काम करके अपने आर्थिक जीवन में सुधार ला सकती है. ये कम मेहनत में कमाई का अच्छा जरिया है. गांव में जहां जहां जमीन खाली मिलेगी वहां गेंदा फूलों की खेती की जाएगी.