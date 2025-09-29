ETV Bharat / state

छात्राओं की शिकायत पर पुलिस की कालिका यूनिट का एक्शन, हुक्का बार पर छापा, 4 युवक हिरासत में

चूरू: कालिका यूनिट टीम ने शहर के लोहिया कॉलेज के पास हुक्का बार में छापा मार कार्रवाई करते हुए पांच जनों को हिरासत में लिया. कालिका यूनिट टीम प्रभारी कौशल्या भादू ने बताया कि ऑपरेशन गरिमा के तहत लगातार शहर के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के पास आने-जाने वाली छात्राओं पर फब्तियां कसने वालों को चिन्हित कर उसी कड़ी में सोमवार को शहर के लोहिया कॉलेज के पास संचालित हो रहे हुक्का बार पर छापा मार चार युवकों को हिरासत में लिया है.

कालिका टीम प्रभारी कौशल्या भादू ने बताया कि लोहिया कॉलेज के पास से गुजरने वाली कुछ लड़कियों ने शिकायत की थी कि रास्ते में कुछ युवक अक्सर नशे में आते-जाते समय उन पर फब्तियां कसते हैं और गलत हरकतें करते हैं. उसी कड़ी में कॉलेज के पास एक मार्केट में संचालित हुक्का बार पर सोमवार को छापा मारा. कालिका यूनिट टीम की इस कार्रवाई में कोतवाली थाना पुलिस भी मौजूद रही.