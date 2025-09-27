ETV Bharat / state

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

महंत विकास दुबे बताते हैं कि यह मंदिर काशी के लक्ष्मीकुंड में स्थित है. प्राचीन काली मठ दंडी स्वामियों का पवित्र स्थान माना जाता है.

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन.
काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
वाराणसी: काशी के कण-कण में शंकर का वास है. इतना ही नहीं यहां शक्ति के भी विविध रूप हैं, जिनकी अपनी महागाथा है. मां शक्ति ऐसा ही एक मंदिर है, जिसे काली मठ मंदिर के नाम से जाना जाता है. सबसे महत्वपूर्ण यह है, कि इस मंदिर में किसी भी भक्त को प्रवेश की अनुमति नहीं है. मंदिर के झरोखे से ही अंदर विराजित काली तंत्र के दर्शन किए जाते हैं. हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर की महिमा भी अपरंपार है, क्योंकि मंदिर विंध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना भी मां काली के प्रकोप से नहीं बच पाई थी.

काली मठ मंदिर के महंत विकास दुबे बताते हैं, कि जब काशी के बाकी मंदिरों की तरह यह मंदिर भी औरंगजेब के निशाने पर था. तब माता के प्रताप से ऐसा चमत्कार हुआ कि मुगल बादशाह की पूरी सेना ही बीमार हो गई, सैनिक मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए. तब किसी ने दाराशिकोह को सलाह दी कि मंदिर के गुरू से जाकर मिलो. दाराशिकोह यहां आया और गुरूजी से क्षमा प्रार्थना की. इसके बाद उसकी सेना के सैनिक ठीक होने लगे.

काशी का प्राचीन काली मठ मंदिर. (Video Credit: ETV Bharat)

दाराशिकोह हुआ था प्रभावित: इससे प्रभावित होकर दाराशिकोह ने यहां 5 मंजिला मंदिर का निर्माण कराया. साथ ही 300 दिनार वार्षिक मदद मंदिर के संरक्षण के लिए देना शुरू किया. जब तक दाराशिकोह जीवित रहा, तब तक मुगलिया खजाने से यह रकम मंदिर को मिलती रही.

1000 वर्ष से भी पुराना है मंदिर: मंदिर के महंत विकास दुबे बताते हैं कि यह देवी का महत्वपूर्ण स्थान काशी के लक्ष्मीकुंड इलाके में स्थित है. प्राचीन काली मठ दंडी स्वामियों का पवित्र स्थान माना जाता है. यह तंत्र साधना का बहुत बड़ा केंद्र है. उन्होंने बताया कि यहां की कहानी 1000 वर्ष से भी पुरानी है. मिथिला के एक ब्राह्मण और तंत्र साधक वाणी विलास ने काशी में बहुत से दंडी स्वामियों से दीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन मिथिला में ब्राह्मणों द्वारा मांसाहार सेवन के कारण लोगों ने उन्हें दीक्षा नहीं दी.

भगवान शिव ने दी वाणी विलास को दीक्षा: बाद में शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने पर भगवान शिव ने स्वयं दंडी स्वामी स्वरूप में वाणी विलास को दीक्षा दी. यह सभी चीजें इसी स्थान पर पूरी हुईं थीं. उन्होंने बताया एक मूर्तिकार ने तीन प्रतिमाएं तैयार कीं. एक प्रतिमा कामरू कामाख्या गई. एक प्रतिमा यहां स्थापित करने के लिए दी, लेकिन मूर्तिकार की शर्त थी, कि जो मूर्ति को चला देगा, उसी को यह प्रतिमा दी जाएगी.

मंदिर के झरोखे से होते हैं दर्शन.
मंदिर के झरोखे से होते हैं दर्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

तब पंडित वाणी विलास ने अपने तप और तंत्र का करिश्मा दिखाया. उन्होंने मंत्र पढ़कर प्रतिमा पर जल छिड़का, जिसके बाद मूर्ति जागृत हो उठी. बाल स्वरूप में माता काली उनके पीछे चलते हुए आकर यहां स्थापित हुईं. सबसे बड़ी बात यह है, कि मां काली की वह प्रतिमा मंदिर के काफी नीचे स्थापित है. उनका रूप इतना चंचल और तेज है, कि उस वक्त उनको नीचे स्थापित करने के बाद वाणी विलास ने उनका पूजन-अर्चन जारी रखा.

काली तंत्र के होते हैं दर्शन: ऊपर एक तंत्र स्थापित करके उसे पूजित करना शुरू किया. तभी से यह परंपरा चली आ रही है, कि कोई भी व्यक्ति इस कमरे में जाकर प्रतिमा का दर्शन नहीं कर सकता. यानी गर्भगृह में जाने की अनुमति किसी को नहीं है. यहां तक की पुजारी भी सिर्फ साफ-सफाई के लिए ही जाते हैं, लेकिन प्रतिमा को स्पर्श भी नहीं करते. उनके रूप में उस यंत्र का ही पूजन होता है, जो वहां उनके प्राण रूप में स्थापित किया गया है. झरोखे से उसी यंत्र के दर्शन भी किए जाते हैं.

मंदिर परिसर में वाणी विलास की समाधि: महंत विकास दुबे ने बताया कि इसी मंदिर परिसर में पंडित वाणी विलास की समाधि भी है. जहां आज भी पूजा-पाठ होता है. चारों तरफ बिल्कुल जंगल जैसा माहौल और बीच में यह मंदिर एकदम अद्भुत रूप में दिखाई देता है. सबसे बड़ी बात यह है, कि भक्त यहां आते हैं और श्रद्धापूर्वक सिर्फ दरवाजे के झरोखे से ही दर्शन करके चले जाते हैं. उनको भी अंदर जाकर दर्शन करने की कोई लालसा नहीं होती.

