काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

वाराणसी: काशी के कण-कण में शंकर का वास है. इतना ही नहीं यहां शक्ति के भी विविध रूप हैं, जिनकी अपनी महागाथा है. मां शक्ति ऐसा ही एक मंदिर है, जिसे काली मठ मंदिर के नाम से जाना जाता है. सबसे महत्वपूर्ण यह है, कि इस मंदिर में किसी भी भक्त को प्रवेश की अनुमति नहीं है. मंदिर के झरोखे से ही अंदर विराजित काली तंत्र के दर्शन किए जाते हैं. हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर की महिमा भी अपरंपार है, क्योंकि मंदिर विंध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना भी मां काली के प्रकोप से नहीं बच पाई थी. काली मठ मंदिर के महंत विकास दुबे बताते हैं, कि जब काशी के बाकी मंदिरों की तरह यह मंदिर भी औरंगजेब के निशाने पर था. तब माता के प्रताप से ऐसा चमत्कार हुआ कि मुगल बादशाह की पूरी सेना ही बीमार हो गई, सैनिक मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए. तब किसी ने दाराशिकोह को सलाह दी कि मंदिर के गुरू से जाकर मिलो. दाराशिकोह यहां आया और गुरूजी से क्षमा प्रार्थना की. इसके बाद उसकी सेना के सैनिक ठीक होने लगे. काशी का प्राचीन काली मठ मंदिर. (Video Credit: ETV Bharat) दाराशिकोह हुआ था प्रभावित: इससे प्रभावित होकर दाराशिकोह ने यहां 5 मंजिला मंदिर का निर्माण कराया. साथ ही 300 दिनार वार्षिक मदद मंदिर के संरक्षण के लिए देना शुरू किया. जब तक दाराशिकोह जीवित रहा, तब तक मुगलिया खजाने से यह रकम मंदिर को मिलती रही. 1000 वर्ष से भी पुराना है मंदिर: मंदिर के महंत विकास दुबे बताते हैं कि यह देवी का महत्वपूर्ण स्थान काशी के लक्ष्मीकुंड इलाके में स्थित है. प्राचीन काली मठ दंडी स्वामियों का पवित्र स्थान माना जाता है. यह तंत्र साधना का बहुत बड़ा केंद्र है. उन्होंने बताया कि यहां की कहानी 1000 वर्ष से भी पुरानी है. मिथिला के एक ब्राह्मण और तंत्र साधक वाणी विलास ने काशी में बहुत से दंडी स्वामियों से दीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन मिथिला में ब्राह्मणों द्वारा मांसाहार सेवन के कारण लोगों ने उन्हें दीक्षा नहीं दी.