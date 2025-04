ETV Bharat / state

रहस्यमयी काली मंदिर: जहां बाल स्वरूप में विराजती हैं मां काली, मूर्ति बदलती है भाव-भंगिमा - NAVRATRI 2025

काली बगीची मंदिर में मां की दिव्य प्रतिमा ( ETV Bharat Bharatpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 6, 2025

भरतपुर: भरतपुर शहर के काली बगीची क्षेत्र में स्थित एक मंदिर अपनी रहस्यमयी विशेषताओं और चमत्कारों के कारण भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है. यहां मां काली अपने रौद्र रूप में नहीं, बल्कि एक मासूम बालिका के रूप में विराजमान हैं, लेकिन जो इस मंदिर को अद्वितीय बनाता है, वह है देवी मां की प्रतिमा की बदलती भाव-भंगिमा. अलग-अलग कोण से देखने पर मूर्ति का चेहरा अलग-अलग भाव दर्शाता है. कभी मुस्कान से भरा, कभी गंभीर और कभी करूणामयी. यह दृश्य हर श्रद्धालु को एक अलौकिक अनुभूति प्रदान करता है. सैकड़ों वर्षों पुराना है यह मंदिर: इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है. मंदिर के वर्तमान पुजारी सुभाष चंद्र शर्मा बताते हैं कि यह मंदिर कब बना, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन उनके पूर्वजों की मान्यता के अनुसार यह भरतपुर की स्थापना से भी पहले का है. मंदिर परिसर में स्थापित काले पत्थर की प्रतिमा एक विशाल वटवृक्ष (बरगद) के नीचे विराजमान है, जो स्वयं इस धार्मिक स्थल की पवित्रता और प्राचीनता का प्रतीक बन चुका है. भरतपुर का काली बगीची मंदिर (ETV Bharat Bharatpur) इसे भी पढ़ें- जीण माता मंदिर: जहां औरंगजेब ने टेके थे घुटने, जानिए चमत्कार और परंपरा की अविश्वसनीय कहानी मिट्टी में छुपाई गई थी मूर्ति: पुजारी के अनुसार यह भी मान्यता है कि मुगल आक्रमण के काल में जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब एक भक्त ने इस प्रतिमा को मिट्टी में छुपा दिया था, ताकि इसे खंडित होने से बचाया जा सके. वर्षों बाद जब इस स्थान पर खुदाई की गई, तब यह प्रतिमा बरगद के नीचे सुरक्षित अवस्था में मिली. इसके बाद इसे फिर से स्थापित किया गया और विधिवत पूजा-अर्चना शुरू की गई.

