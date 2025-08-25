गोंडा : कजरीतीज पर्व को लेकर समूचा जिला सोमवार को भगवामय हो गया. सड़क पर चारों तरफ भक्तों का सैलाब दिखाई दिया. करनैलगंज के सरयू घाट पर लाखों की संख्या में कांवड़िया जल भरने के लिए इकट्ठा हुए. वह जल लेकर शिव मंदिरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं. माना जा रहा है कि शिव मंदिरों में करीब 15 लाख से अधिक शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे.

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जिला प्रशासन के मुताबिक, शिव भक्त जल लेकर यहां से करीब 50 किमी दूर ऐतिहासिक बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर व दुखहरननाथ मंदिर पहुंचेंगे और जलाभिषेक करेंगे. इस पवित्र कांवड़ यात्रा में युवा, बुजुर्ग महिलाएं व बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं जो सरयू के पवित्र जल के साथ हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं. भाजपा के सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह भी कांवड़ यात्रा में शामिल हैं और वह 50 किमी पैदल चलकर बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे.

श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है. डीएम प्रियंका निरंजन व पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने खुद सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रखी है. मंदिरों के बाहर व परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. श्रद्धालुओं के आने जाने वाले रास्ते से लेकर मंदिर परिसर तक सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से निगरानी कराई जा रही है‌. माना जा रहा है कि मंगलवार को जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में 15 लाख से अधिक शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे.





लखनऊ से गोंडा जाने वाले मार्ग को भीड़ के चलते बंद कर दिया गया है. सरयू पुल के पहले पुलिस की ओर से लगाए गए बैरियर से छोटे-बड़े किसी वाहन को निकलने नहीं दिया जा रहा है. सड़कों पर महज एम्बुलेंस और अधिकारियों के वाहन ही दौड़ते दिखाई दे रहे हैं. कांवड़ियों को जलाभिषेक में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने गोंडा-लखनऊ मार्ग का बुधवार की रात से ही डायवर्जन लागू किया है‌.

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि अब तक 10 लाख से अधिक कांवड़िया सरयू घाट से जल भरकर प्रमुख शिव मंदिरों की तरफ रवाना हो चुके हैं. यह संख्या 15 लाख तक‌ पहुंचने का अनुमान है‌. कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं.



