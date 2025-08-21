कैथल: कैथल पुलिस ने एक स्पा सेंटर में छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने दो महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस की मानें तो स्पा सेंटर में दूसरे जगह से महिलाओं को बुलाकर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

सूचना पाकर पुलिस ने दी दबिश: इस पूरे मामले में डीएसपी बीरभान ने बताया कि कैथल महिला थाना पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि अम्बाला रोड स्थित डॉक्टर मित्तल वाली गली में स्थित एक स्पा सेंटर में देह व्यापार का धंधा चल रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. टीम ने मौके पर दो महिलाओं को आपत्तिजनक हालत में देखा. टीम ने स्पा सेंटर से दो महिला और दो पुरुषों को गिरफ्तार किया.

कैथल स्पा सेंटर में छापेमारी (ETV Bharat)

दो महिला सहित 4 गिरफ्तार: डीएसपी ने आगे बताया कि ये सभी ग्राहक से पैसा वसूलने के बाद कुछ कमीशन खुद के पास रखते हैं. तो कुछ उन महिलाओं को भी देते हैं. पुलिस ने स्पा सेंटर से 2 महिलाएं और स्पा सेंटर मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य की तलाश की जा रही है. डीएसपी बीरभान के अनुसार गिरफ्तार महिलाओं ने पूछताछ के दौरान बाताया कि उन्हें स्पा सेंटर के मालिक बुलाते थे. देह व्यापार करवाते थे. इसके एवज में उनको पैसे दिए जाते थे.

डीएसपी ने दी चेतावनी: डीएसपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के अनैतिक काम जिले में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज करके पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है.

