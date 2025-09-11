कैथल कोर्ट ने SHO को लॉकअप में डाला, गवाही से गैरहाज़िरी पड़ी महंगी
कैथल में हत्या के मामले में गवाही से बार-बार गैरहाज़िर रहने पर अदालत ने SHO को लॉकअप में बंद करने का आदेश किया.
Published : September 11, 2025 at 5:39 PM IST
कैथल: कैथल की विशेष अदालत में गुरुवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने न केवल आम लोगों को, बल्कि खुद पुलिसकर्मियों को भी चौंका दिया. दरअसल, साल 2021 के एक हत्या मामले में गवाही से बार-बार अनुपस्थित रहने पर सिरसा जिले के बड़ाबूढ़ा थाने के SHO इंस्पेक्टर राजेश कुमार को अदालत ने एक घंटे के लिए कोर्ट के लॉकअप में बंद करने का आदेश दिया.
कोर्ट की सख्ती के बाद एसएचओ पहुंचे लॉकअप: SHO राजेश कुमार गुरुवार सुबह जब अदालत में गवाही के लिए पहुंचे, तो कोर्ट ने उन्हें तुरंत लॉकअप में भेजने का निर्देश दिया. निर्देश के बाद पुलिसकर्मी भी कुछ समय तक हैरान रह गए कि एक वर्दीधारी SHO को सलाखों के पीछे कैसे डाल दिया गया? लेकिन न्यायिक आदेश था, पालन करना पड़ा. करीब 10:30 बजे से 11:30 बजे तक उन्हें कोर्ट परिसर के बंदी कक्ष में रखा गया. बाद में लिखित आदेश मिलने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और गवाही के बाद रिहा कर दिया गया.
"मौखिक आदेश पर SHO को डाला गया लॉकअप में": इस पूरे मामले में प्रिजनर एस्कॉर्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि, "नायब कोर्ट, रीडर और सरकारी वकील की ओर से मौखिक निर्देश मिले थे कि SHO राजेश कुमार को कोर्ट परिसर में स्थित बंदी कक्ष (लॉकअप) में रखा जाए. हालांकि, उस समय तक कोई लिखित आदेश मौजूद नहीं था. SHO को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक लॉकअप में रखा गया. लगभग एक घंटे बाद जब लाइव कोर्ट से लिखित आदेश प्राप्त हुआ, तभी SHO को कोर्ट में पेश किया गया."
जानें क्या है पूरा मामला: दरअसल, यह मामला साल 2021 में सीवन थाना क्षेत्र के गांव बक्केखेड़ी में हुई हत्या से जुड़ा है. शिकायतकर्ता राजवीर सिंह ने अपने भतीजे मनीष की हत्या के संबंध में FIR दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच इंस्पेक्टर राजेश कुमार को सौंपी गई थी. लेकिन वे इस मामले में अदालत में कई बार बुलाने पर भी गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए थे. आज जब राजेश कुमार कोर्ट में गवाही के लिए पहुंचे तो उनको कोर्ट ने लॉकअप में बंद करने का आदेश दे दिया.
