कैथल कोर्ट ने SHO को लॉकअप में डाला, गवाही से गैरहाज़िरी पड़ी महंगी

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 11, 2025 at 5:39 PM IST 2 Min Read

कैथल: कैथल की विशेष अदालत में गुरुवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने न केवल आम लोगों को, बल्कि खुद पुलिसकर्मियों को भी चौंका दिया. दरअसल, साल 2021 के एक हत्या मामले में गवाही से बार-बार अनुपस्थित रहने पर सिरसा जिले के बड़ाबूढ़ा थाने के SHO इंस्पेक्टर राजेश कुमार को अदालत ने एक घंटे के लिए कोर्ट के लॉकअप में बंद करने का आदेश दिया. कोर्ट की सख्ती के बाद एसएचओ पहुंचे लॉकअप: SHO राजेश कुमार गुरुवार सुबह जब अदालत में गवाही के लिए पहुंचे, तो कोर्ट ने उन्हें तुरंत लॉकअप में भेजने का निर्देश दिया. निर्देश के बाद पुलिसकर्मी भी कुछ समय तक हैरान रह गए कि एक वर्दीधारी SHO को सलाखों के पीछे कैसे डाल दिया गया? लेकिन न्यायिक आदेश था, पालन करना पड़ा. करीब 10:30 बजे से 11:30 बजे तक उन्हें कोर्ट परिसर के बंदी कक्ष में रखा गया. बाद में लिखित आदेश मिलने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और गवाही के बाद रिहा कर दिया गया. एसएचओ लॉकअप में बंद (ETV Bharat)