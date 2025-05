ETV Bharat / state

कैथल में डबल मर्डर से सनसनी, 2 युवकों की गला काटकर हत्या, ड्रेन से शव बरामद - KAITHAL DOUBLE MURDER

कैथल: हरियाणा के कैथल में दो लड़कों की गला काटकर हत्या का मामला सामने आया है. जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई. हत्या कर दोनों युवकों के शव ड्रेन के पास फेंक दिए. दोनों रविवार शाम से लापता थे. परिजन लोकेशन के आधार पर तलाशते हुए ड्रेन के पास पहुंचे, तो हत्याकांड का पता चला. इसके बाद पुलिस को बुलाया गया. दोनों युवकों की पहचान बरेटा गांव निवासी प्रिंस (15) और अरमान (16) के रूप में हुई है. अरमान 5 बहनों का इकलौता भाई था. फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस कातिलों की तलाश में आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है. घर से गायब हुए दोनों युवक: जानकारी के मुताबिक, चाचा बनी सिंह ने बताया कि दोनों रविवार की शाम को साढ़े चार बजे गांव के शिव मंदिर के पास देखे गए थे. इसके बाद घर आकर करीब 5 बजे पशुओं को पानी पिलाते हुए आखिरी बार देखे गए. इसके बाद से उनका पता नहीं चला. चाचा बनी सिंह के मुताबिक, प्रिंस को 17 मई को ही 10वीं का रिजल्ट आया था. जिसमें वह पास हो गया था. दोनों देर शाम तक घर नहीं लौटे. परिजनों ने सोचा कि पास होने की खुशी मनाने चले गए होंगे, आ जाएंगे. लेकिन रात तक घर नहीं आए और परिवार ने तलाश शुरू की. पूरा गांव छान मारा, लेकिन कोई पता नहीं चला. मोबाइल पर कॉल की गई तो वह भी नहीं मिला. दोनों युवकों के काटे थे गले: चाचा बनी सिंह ने बताया कि काफी देर तक तलाश की गई, दोनों की मोबाइल लोकेशन निकाली गई. इसके बाद परिजन लोकेशन के आधार पर धनौरा तालाब पहुंचे और दोनों बच्चों की तलाश की. यहां हर जगह तलाशा लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला और परिजन थक-हार कर सभी घर लौट आए. बनी सिंह के मुताबिक, सोमवार को सुबह फिर परिजन धनौरा तालाब के पास पहुंच गए और दोनों की तलाश की. रात को कैनाल के पास घने झुंड की तरफ नहीं देखा गया था. सुबह पहले वहीं तलाश किया गया. इसी दौरान अरमान का शव पड़ा मिला. वह औंधे मुंह पड़ा था. उसकी गर्दन पर धारदार हथियार के निशान थे. अरमान से करीब 15 फुट दूरी पर प्रिंस का भी शव पड़ा था. उसकी भी गले पर हथियार से वार कर हत्या की गई थी.

