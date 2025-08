ETV Bharat / state

कैथल ACB टीम की कुरुक्षेत्र में बड़ी कार्रवाई, इरिगेशन विभाग के जेई रिश्वत लेते गिरफ्तार - KURUKSHETRA JE ARREST

इरिगेशन विभाग के जेई सौरभ राणा रिश्वत लेते गिरफ्तार ( ETV Bharat )

Published : August 2, 2025 at 11:03 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 11:18 AM IST

कुरुक्षेत्र : कैथल एसीबी टीम ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की. टीम ने पिहोवा के लूखी गांव निवासी इरिगेशन विभाग के जूनियर इंजीनियर (जेई) सौरभ राणा को 3.90 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. JE ने विभागीय ठेकेदार मनदीप मोर से कुल 10 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी. इससे पहले वह 3 लाख रुपये ठेकेदार से एडवांस ले चुका था. बकाया राशि लेते एसीबी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इरिगेशन विभाग के जेई गिरफ्तार (ETV Bharat) रिश्वत लेते जेई गिरफ्तार: पीड़ित ठेकेदार की मानें तो यह रिश्वत एक सरकारी काम की पेमेंट रिलीज करवाने के एवज में जेई ने मांगी थी. जेई के डिमांड पर जब ठेकेदार ने एडवांस देने से मना किया तो जूनियर इंजीनियर ने सिक्योरिटी के तौर पर उससे चेक ले लिए थे. इतना ही नहीं जेई सौरभ राणा पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लेकर ठेकेदारों से पैसा वसूलने का भी आरोप है, जबकि उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट कह रखा था कि उनके नाम पर किसी को भी पैसे न दिए जाएं.

कैथल ACB टीम की कुरुक्षेत्र में बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat) 10 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी: इस बारे में समाजसेवी अरविंद जगी ने बताया कि मनदीप मोर नरवाना के रहने वाले ठेकेदार हैं. उनसे जेई ने 10 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी. जेई ने एक चेक उनसे सिक्योरिटी के तौर पर ले रखा था. जेई को पहले मनदीप ने तीन लाख रुपया दिया था. फिर से उसे रिश्वत की बकाया राशि पहुंचाने गया था. जेई के सारे रिकॉर्डिंग हमारे पास थे. हमने कैथल वाले पुलिस टीम को जानकारी दी. इसके बाद टीम ने उसे रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया. इरिगेशन विभाग के जेई सौरभ राणा गिरफ्तार (ETV Bharat) ऐसे टीम ने रंगाहाथों किया जेई को गिरफ्तार: इस बारे में एसीबी इंस्पेक्टर महेन्द्र सिंह ने बताया कि पीड़ित ठेकेदार मनदीप मोर ने सोशल मीडिया पर एंटी करप्शन ब्यूरो सहयोगी जंगी चीका के बारे में जानकारी देखी और उनसे संपर्क किया. इसके बाद कैथल एसीबी टीम ने जेई को गिरफ्तार करने के लिए एक ट्रैप तैयार किया. टीम में मेरे साथ रीडर ASI सुनील देतरवाल और जंगी चीका की टीम थी. JE राणा बेहद सतर्क था. वो सारी बातें व्हाट्सएप कॉल्स पर करता था, जिसे जंगी ने रिकॉर्ड कर लिया. कई दिनों की बातचीत, ऑडियो सबूत और रणनीति के बाद तय स्थान पर जब JE ने रिश्वत की रकम ली, तो ACB की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल एसीबी टीम आगे की कार्रवाई कर रही है. अन्य संभावित संलिप्त अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है, जिसकी जांच की जा रही है. ये भी पढ़ें:BSF ने शुरू किया डिपोर्टेशन, हरियाणा में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसों के जरिए भेजा रहा, सीएम सैनी का सख्त संदेश

Last Updated : August 2, 2025 at 11:18 AM IST