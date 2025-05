ETV Bharat / state

हजारो किलो आटा, दूध-घी से तैयार होगा प्रसाद, भव्य होगा कैंची धाम का स्थापना दिवस - KAINCHI DHAM STHAPNA DIWAS

Published : May 25, 2025

नैनीताल: प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम में इस वर्ष स्थापना दिवस बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा. मंदिर में अखंड हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया है. अखंड पाठ लगातार 15 जून तक सुबह शाम जारी रहेगा. हर वर्ष की तरह इस बार भी जून माह की 15 तारीख को आयोजित होने वाले इस पर्व की तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई हैं. मंदिर समिति के उपाध्यक्ष भुवन बिष्ट ने इसकी जानकारी दी. मंदिर समिति के उपाध्यक्ष भुवन बिष्ट ने बताया इस बार करीब तीन से चार लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना हैं. इन सभी श्रद्धालुओं के लिए विशेष मालपुए का प्रसाद वितरित किया जाएगा. जिसकी तैयारियां मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में शुरू हो चुकी हैं. बाबा नीम करौली महाराज का कैंची धाम न केवल भारत, बल्कि विदेशों में भी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है. हर वर्ष स्थापना दिवस पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन और सेवा के लिए पहुंचते हैं. इस बार आयोजन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए मंदिर समिति, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से योजनाएं बनाई जा रही हैं. कैंची धाम का स्थापना दिवस (ETV BHARAT) भुवन बिष्ट ने बताया विशेष मालपुआ प्रसाद के लिए इस बार करीब 50 कुशल रसोइयों की टीम बनाई गई है, जो पारंपरिक विधि से प्रसाद तैयार करेंगी. इसके लिए हजारों किलो आटा, दूध, चीनी, घी और सूखे मेवे की व्यवस्था की जा रही है. श्रद्धालुओं को लाइन में खड़े रहकर प्रसाद ग्रहण करने की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग और मार्ग निर्धारण का काम भी शुरू कर दिया गया है. स्थापना दिवस के मौके पर सुबह से ही विशेष पूजा-अर्चना, हवन और भजन-कीर्तन का आयोजन होगा. मंदिर प्रांगण को फूलों, रंग-बिरंगी लाइटों और पारंपरिक तोरण से सजाया जाएगा. स्थानीय प्रशासन यातायात नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं के विशेष इंतजाम करेगा. दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष परिवहन सेवा और अस्थायी विश्रामगृहों की भी व्यवस्था की जा रही है.

