खत्म हुआ भक्तों का इंतजार, आज कैंची धाम में लगेगा भव्य मेला, एक क्लिक में जानिये कैसी हैं तैयारियां - KAINCHI DHAM FOUNDATION DAY

कैंची धाम में लगेगा भव्य मेला ( ETV BHARAT )

देहरादून: हर साल 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है. जिसको लेकर कैंची धाम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार कैंची धाम मेले में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की हैं. फूल मालाओं से सजा कैंची धाम: स्थापना दिवस को लेकर कैंची धाम को फूल मालाओं से दुल्हन की तरह सजाया गया है. इसके साथ ही रंग-बिरंगी रोशनी से मंदिर जगमह हो रहा है. कैंची धाम बेहद सुंदर और आकर्षक नजर आ रहा है. 3 दिन बंटेगा प्रसाद: कैंची धाम में मालपुए का प्रसाद मिलता है. भक्तों की भीड़ को देखते हुए इस बार मंदिर प्रशासन ने तीन दिन प्रसाद बांटने का फैसला किया है. 16 और 17 जून को भक्तों को मालपुए का प्रसाद मिलेगा. कैंची धाम आने वाला हर भक्त मालपुए के प्रसाद को नीम करौली बाबा का आशीर्वाद मानता है. कैंची धाम के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था: कैंची धाम मेले में लाखों भक्त आएंगे. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी चिंता है. जिसे देखते हुए नैनीताल पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक को लेकर विशेष व्यवस्था की है. 14 जून की सुबह 8 बजे से भवाली-कैची धाम मार्ग के यातायात 15 जून की शाम सात बजे तक डायवर्ट किया है. 14 जून की सुबह से भवाली से कैंची धाम मार्ग पर वाहनों का प्रतिबंध रहेगा.

