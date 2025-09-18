ETV Bharat / state

कैमूर में घूसखोर प्रिंसिपल रंगेहाथ गिरफ्तार, सहकर्मी से वेतन निकासी के लिए मांगी थी 60000 की रिश्वत

घूसखोर प्रिंसिपल को निगरानी ने दबोचा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 18, 2025 at 4:28 PM IST 2 Min Read