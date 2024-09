ETV Bharat / state

'पैसा नहीं दोगे तो मारकर तुम्हें..', कैमूर में UP एक्साइज विभाग का नकली दारोगा गिरफ्तार - Fake Sub Inspector Of UP

Published : 2 hours ago

कैमूर में फर्जी एक्साइज दारोगा ( ETV Bharat )

कैमूर: बिहार के कैमूर में यूपी एक्साइज विभाग के नकली दारोगा को लोगों से धन उगाही करते हुए पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है. कैमूर पुलिस ने खुलासा करते हुए फर्जी पुलिस गैंग के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया. वहीं उनके पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार, 2 मोबाइल, हथकड़ी, एक सस्ता पिस्टल, नकली पुलिस की वर्दी के साथ 22 हजार रुपये भी बरामद किए गए हैं. लोगों को देते थे जान से मारने की धमकी: भभुआ एसडीपीओ शिव शंकर कुमार ने बताया कि कैमूर पुलिस के द्वारा चैनपुर थाना अंतर्गत फर्जी उत्तर प्रदेश एक्साइज विभाग के दारोगा बनकर, धन उगाई करने वाले एक गैंग का खुलासा हुआ है. इस गैंक के द्वारा आम लोगों को अपने कब्जे में लेकर हथकड़ी लगाकर, पिस्टल दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए पैसा की उगाही की जा रही थी. कैमूर में फर्जी एक्साइज दारोगा (ETV Bharat) फर्जी पुलिस ने मार्केट से शख्स को उठाया: इस क्रम में बीते मंगलवार की शाम इस टीम के द्वारा चैनपुर थाना क्षेत्र के हटा मार्केट से एक शख्स को अपने कब्जे में लिया गया. उसे फर्जी एक्साइज टीम ने स्विफ्ट डिजायर कार में बैठा लिया और तुरंत हथकड़ी पहना दी. जिसके बाद उसे अज्ञात स्थान की तरफ ले गए, जहां शख्स को जान से मारने की धमकी देते हुए पैसे की मांग की गई.

'पैसा नहीं दोगे, तो जान से मार देंगे': फर्जी एक्साइज विभाग की टीम ने कहा कि 'जल्द ही पैसा नहीं दोगे तो मारकर तुम्हें नदी में फेंक देंगे.' अपनी जान बचाने के डर से शख्स ने भाई को फोन कर पुलिस टीम के द्वारा बताए गए नंबर पर 22000 रुपये ट्रांसफर कराया. वहीं पहले से शख्स के पास रखा हुआ 20000 रुपये भी फर्जी पुलिस ने छीन लिया. जिसके बाद कहा गया कि इस घटना की जिक्र कहीं भी करने पर जान से मार देगें और शख्स को जीटी रोड पर छोड़कर सभी फरार हो गए. यूपी का है फर्जी दारोगा: घटना की जानकारी चैनपुर थाना को दी गई. जिसके बाद डीआईयू प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया. उसके बाद मोबाइल पर किए गए ट्रांसफर पैसे की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने तकनीकी जांच से सभी 3 लोगों को अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मिर्जापुर जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा गांव निवासी संदीप कुमार, वाराणसी का संजय साहनी और रामनगर थाना क्षेत्र निवासी त्रिलोकी चौहान शामिल है. "फर्जी दारोगा समेत तीन लोगों को एक शख्स को गिरफ्तार कर पैसे की उगाही के मामले में पकड़ा गया है. फर्जी दारोगा ने धमकी देते हुए शख्स से कहा कि जल्द ही पैसा नहीं दोगे तो मारकर तुम्हें नदी में फेंक देंगे. फिलहाल सभी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस न्यायिक हीरासत में भेज दिया गया है और उनके पीछे कितना लोगों का गैंग है इस मामले को खंगालने में पुलिस जुट गई है."-शिव शंकर कुमार, एसडीपीओ, भभुआ पढ़ें-फर्जी दारोगा का रुतबा नहीं आया काम, असली पुलिस के पकड़ में आ गए साहब - Fake Inspector Arrested In Patna