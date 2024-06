ETV Bharat / state

भोपाल में 29 हजार पेड़ काटने के मामले में बैकफुट पर सरकार, विजयवर्गीय ने कहा ये हवा हवाई बातें - No plan to cut trees in Bhopal

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : 23 hours ago | Updated : 20 hours ago

विजयवर्गीय ने कहा, भोपाल में पेड़ काटने की सरकार की कोई योजना ही नहीं ( ETV Bharat )

Last Updated : 20 hours ago