नैनीताल में मां नंदा सुनंदा महोत्सव का आगाज, कदली वृक्ष का हुआ भव्य स्वागत - KADALI TREE IN NAINITAL

नैनीताल में मां नंदा सुनंदा महोत्सव के लिए कदली वृक्ष लाया गया. कदली वृक्ष का लोगों ने भव्य स्वागत किया.

KADALI TREE IN NAINITAL
कदली वृक्ष का श्रद्धालुओं ने किया स्वागत (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 30, 2025 at 8:24 AM IST

नैनीताल: सरोवर नैनीताल में मां नंदा सुनंदा के 123वें महोत्सव का आगाज हो गया है. बीते दिन मां की मूर्ति निर्माण के लिए ज्योलिकोट के चोपड़ा गांव से कदली यानी केले के पेड़ नैनीताल लाए गए. कदली वृक्ष को नैनीताल लाने के बाद स्थानीय महिलाओं, भक्तों ने उत्तराखंड पारंपरिक परिधान पहनकर कदली वृक्ष का स्वागत किया. इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों ने कदली वृक्ष का स्वागत किया.

गौर हो कि कदली वृक्ष का नैनीताल भ्रमण कराया गया, जिसमें शहर के स्कूली बच्चों ने भव्य शोभा यात्रा भी निकाली. नगर भ्रमण के बाद मां नयना देवी मंदिर परिसर में कदली वृक्षों का अभिषेक किया गया. आज इन वृक्षों से मां नंदा-सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा और अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा-सुनंदा की प्रतिमाओं को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा.

नैनीताल में मां नंदा महोत्सव का आगाज (Video-ETV Bharat)

मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए गुरुवार को रामसेवक सभा से एक दल चोपड़ा गांव गया था, जो कदली वृक्ष लेकर नैनीताल पहुंचा. जिसके बाद रामसेवक सभा के द्वारा कदली वृक्ष को सुखताल और चीन बाबा क्षेत्र में लाया गया, जहां कदली वृक्ष की पूजा अर्चना हुई. कदली को वैष्णो देवी मंदिर तल्लीताल लाया गया, जहां से स्थानीय महिलाओं,स्कूली बच्चों समेत तमाम लोग शोभा यात्रा निकाली. इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहे. वहीं शाम को कदली वृक्ष को मां नैना देवी मंदिर लाया गया और वृक्ष का अभिषेक किया गया. इसके बाद दोनों वृक्षों को मूर्ति निर्माण के लिए मंदिर प्रांगण में रख दिया गया है.

मान्यता है कि कदली वृक्ष में मां नंदा और सुनंदा अपना आकर (स्वरूप) खुद धारण करती हैं. माता के हंसते हुए चेहरे को शुभ संकेत के रूप में माना जाता है, जबकि गंभीर चेहरे को दुख भरा माना जाता है. मां नंदा सुनंदा की बनाई मूर्ति से आने वाला समय कैसा रहेगा उसका आकलन किया जाता है. वहीं मां नंदा सुनंदा के मूर्ति निर्माण में इको फ्रेंडली रंगो का प्रयोग किया जाता है.

पौराणिक में वर्णित कथा के अनुसार एक बार मां नंदा सुनंदा अपने ससुराल जा रही थी तभी राक्षस रूपी भैंस ने मां नंदा सुनंदा का पीछा करना शुरू कर दिया. मां नंदा सुनंदा ने राक्षस से बचने के लिए पेड़ के पीछे छिप गई. तभी वहां खड़े बकरे ने उस केले के पेड़ के पत्तों को खा दिया, जिसके बाद राक्षस रूपी भैंस ने मां नंदा सुनंदा को मार दिया. जिसके बाद हर साल मां नंदा सुनंदा का ये महोत्सव मनाया जाता है. मान्यता है कि मां नंदा सुनंदा अष्टमी के दिन स्वर्ग से धरती में अपने ससुराल आती हैं और कुछ दिन यहां रह कर वापस अपने मायके को लौट जाती हैं.

