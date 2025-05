ETV Bharat / state

कचना ओवर ब्रिज का काम अटका, PWD और रेलवे के बीच सिंगल और डबल गर्डर में फंसा पेंच - KACHANA OVER BRIDGE WORK

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 10, 2025 at 5:37 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 5:43 PM IST 4 Min Read

रायपुर: राजधानी रायपुर में कचना रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज की लगातार मांग की जा रही थी. 48 करोड़ 78 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ 871 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े कचना ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य 27 सितंबर 2023 को शुरू हुआ. केसी राव कंस्ट्रक्शन कंपनी को लोक निर्माण विभाग ने 35 करोड़ 34 लाख रुपए में ठेका दिया. इस ओवर ब्रिज को अप्रैल 2025 तक पूरा होना था लेकिन इसका काम अब भी अधूरा है.आए दिन लोगों को रेलवे फाटक पर घंटों ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है. सिंगल और डबल गर्डर में फंसा पेंच: लोक निर्माण विभाग का सेतु निगम चाहता है कि वह सिंगल गर्डर लांच करें लेकिन रेलवे सुरक्षा मानकों का हवाला देते हुए डबल गर्डर लॉन्च करने के लिए कह रहा है. कचना ओवरब्रिज की लंबाई 871 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर (ETV Bharat Chhattisgarh) डबल गर्डर लगाने रेलवे ने बताई ये वजह: रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया "कचना ओवर ब्रिज में रेलवे ट्रैक के ऊपर का जो कार्य है वह पिछले कुछ महीनों से बंद है. इसके पीछे दो कारण है जिसमें जहां पर ब्रिज बन रहा है वहां की संरचना आरडीएसओ की जो गाइडलाइन है जिसमें इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, उसकी गाइडलाइन के अनुसार उस जगह पर कार्य का निर्माण नहीं हो सकता. ये जगह क्रिटिकल होने के साथ ही ओवरब्रिज भी उसी जगह पर बनना तो ऐसी स्थिति में नान स्टैंडर्ड डिजाइन का अप्रूवल चाहिए. इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक पत्र रेलवे को भेजा है जिस पर रेलवे विचार कर रहा है."

