कवर्धा मारपीट केस में पुलिस का तगड़ा एक्शन, तीन आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा में शनिवार को नवीन बाजार चौक में मारपीट की घटना हुई थी. पुलिस ने 24 घंटे से कम समय में कार्रवाई की है.

KABIRDHAM POLICE ACTION
कवर्धा कोतवाली थाना (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 5, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read
कवर्धा: वनांचल जिले कवर्धा में क्राइम की घटनाएं लगातार हो रही है. अब तो बाजार और चौक चौराहों पर भी अपराध की घटनाएं हो रही है. शनिवार को कवर्धा के नवीन बाजार चौक में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई. पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ कि वाहन चलाने की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लिया और इस घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मारपीट केस में तीन आरोपी गिरफ्तार: कवर्धा पुलिस ने मारपीट की घटना को गंभीरता से लिया. वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू की गई. इस केस में पुलिस ने कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. भावेश कुमार, जय, और छोटू को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है. तीनों के खिलाफ पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

कवर्धा बाजार मारपीट केस में गिरफ्तारी (ETV BHARAT)

सार्वजनिक जगहों पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है. जो भी व्यक्ति समाज में अराजकता फैलाने या शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों को मेरा निर्देश हैं कि शहर में इस प्रकार की घटनाओं पर लगातार निगरानी रखी जाए और ऐसे तत्वों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए- धर्मेन्द्र सिंह, एसपी, कवर्धा

कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर होगा एक्शन: कवर्धा पुलिस का साफ कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के प्रति किसी भी प्रकार की सहनशीलता नहीं बरती जाएगी. सड़क पर अनुशासनहीनता, गुंडागर्दी या सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

लोगों ने ली राहत की सांस: पुलिस की इस कार्रवाई से कवर्धा वासियों ने राहत की सांस ली है. लोगों के अंदर इस बात का संदेश भी गया है कि कोई भी जिले में अपराध करेगा तो पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी.

