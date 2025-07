ETV Bharat / state

कबीरधाम पुलिस ने पकड़ा एक करोड़ का गुटखा और तंबाकू - KABIRDHAM POLICE SEIZE GUTKHA

कवर्धा करोड़ों का गुटखा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 4, 2025 at 7:09 AM IST | Updated : July 4, 2025 at 7:15 AM IST 2 Min Read

कवर्धा: कबीरधाम जिले की कुकदूर पुलिस ने गुटखा और तंबाकू की बड़ी खेप पकड़ी है. मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा स्थित चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रक गुटखा और तम्बाकू पकड़ा है. कवर्धा में करोड़ों का गुटखा तंबाकू पकड़ाया: कबीरधाम जिला मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला है. जिसके चलते चिल्फी और कुकदूर मार्ग से आए दिन गैरकानूनी समान की तस्करी की जाती है. जिसके चलते पुलिस टीम मार्ग में बेरिकेडिंग लगाकर आने जाने वाली वाहनों की चैकिंग करती है. गुरुवार को साधारण चेकिंग के दौरान ट्रक को रोक कर तलाशी लेने पर एक करोड़ से अधिक का अवैध नशीली पदार्थ पकड़ा गया है.

