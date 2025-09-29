ETV Bharat / state

कवर्धा: आरक्षक पर शारीरिक शोषण का आरोप, 18 दिन बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी, युवती ने मांगी इच्छा मृत्यु

कवर्धा पुलिस पर भीम रेजिमेंट ने कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है.

KAWARDHA NEWS
कवर्धा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 4:48 PM IST

कवर्धा: जिले में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक पर स्थानीय युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि एफआईआर दर्ज हुए 18 दिन बीतने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है. परेशना युवती सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची और इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की.

शादीशुदा होते हुए आरक्षक ने की दूसरी शादी: पीड़िता ने बताया कि करीब ढाई साल पहले उसकी मुलाकात आरोपी आरक्षक से हुई थी. बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने खुद को अविवाहित बताते हुए शादी का प्रस्ताव रखा. भरोसा करने पर दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली. आरोपी ने कुछ समय तक शादी को गुप्त रखने का दबाव बनाया, जिस पर युवती ने सहमति दे दी. दोनों नियमित रूप से मिलते रहे. इस दौरान युवती ने शहर के एक निजी स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन किया. आवेदन में पति का नाम और फोटो देखकर वहां मौजूद एक शिक्षिका ने पहचान की और बताया कि आरोपी पहले से शादीशुदा है. सच्चाई सामने आने के बाद पीड़िता को धोखे का एहसास हुआ.

कवर्धा पुलिस आरक्षक पर आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

18 दिन पहले दर्ज हुई थी शिकायत: पीड़िता ने तत्काल सिटी कोतवाली में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और शारीरिक शोषण का मामला दर्ज कराया. हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद 18 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. इसी नाराजगी के चलते पीड़िता सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंची.

भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं का पुलिस पर आरोप: कलेक्ट्रेट में भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं ने पीड़िता का समर्थन करते हुए पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाया. प्रदेश संस्थापक दिनेश चतुर्वेदी ने कहा कि पुलिस बाहरी आरोपियों को 36 घंटे में गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अपने ही विभाग के आरक्षक पर कार्रवाई में देरी कर रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा.

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया की पुलिस आरक्षक के खिलाफ पहली पत्नी के जीवित होते दूसरी शादी करने की शिकायत मिली है, पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वह की जाएगी.

