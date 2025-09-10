ETV Bharat / state

साढ़े 3 करोड़ की तीन क्विंटल चांदी के साथ दुर्ग का सराफा व्यापारी कबीरधाम में पकड़ाया

दुर्ग का सराफा कारोबारी बिना बिल के करोड़ों की चांदी कवर्धा लेकर पहुंचा था.

KAWARDHA NEWS
कवर्धा पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2025 at 10:55 AM IST

2 Min Read
कवर्धा: कबीरधाम के लोहारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कार को घेराबंदी कर पकड़ा. कार में 3 क्विंटल चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं. कार चालक खुद को चंदन जैन निवासी दुर्ग जेके ज्वैलर्स का संचालक बता रहा है. आरोपी के पास सिर्फ 90 किलो ग्राम चांदी का बिल मौजूद थे. 190 किलोग्राम चांदी के बारे में जब कवर्धा पुलिस ने पूछताछ की तो वह बिल नहीं दिखा सका. जिसके बाद पुलिस ने अवैध चांदी को जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

कार में करोड़ों की चांदी तस्करी: डीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी के अनुसार लोहारा पुलिस एमसीपी के दौरान चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक लग्जरी कार में भारी मात्रा में अवैध चांदी की तस्करी की जा रही है. इस सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध कार की तलाशी ली तो कार और उसकी डिग्गी में भारी मात्रा में चांदी से भरे बैग रखे हुए थे.

कवर्धा में करोड़ों की चांदी तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुर्ग का सराफा कारोबारी कवर्धा पुलिस की हिरासत में: कार चालक ने खुद को दुर्ग का सराफा कारोबारी बताया. पुलिस ने उससे चांदी के बिल के बारे में पूछा तो उसके पास सिर्फ 90 किलो चांदी का बिल मौजूद था. बाकी का बिल वहीं नहीं दिखा पाया. जिसके बाद कवर्धा पुलिस ने चांदी को अपने कब्जे में ले लिया.

Kawardha police
कार से मिली करोड़ों की चांदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

थाना लाकर चांदी की तौल करने पर उसका वजन 3 क्विंटल मिला. आरोपी ने पूछताछ में खुद को दुर्ग के जेके ज्वेलरी शॉप का संचालक चंदन जैन बताया और चांदी के आभूषण को कवर्धा में एक सराफा व्यापारी को देना बताया है. पुलिस ने अवैध चांदी की तस्करी करने वाले को हिरासत में लिया है. मामले में पूछताछ की जा रही है.

Kawardha police
दुर्ग के सराफा कारोबारी से मिली करोड़ों की चांदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुर्ग के ज्वेलर्स से भारी मात्रा में चांदी बरामद हुई है. आगे की कार्रवाई की जा रही है- प्रतीक चतुर्वेदी, डीएसपी लोहारा

कवर्धा में तस्करी: आपको बता दें की कवर्धा में अवैध चांदी की तस्करी आम हो चुकी है. आये दिन टैक्स चोरी के चक्कर में छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से कवर्धा में भारी मात्रा में अवैध चांदी लाकर खपाए जा रहे हैं.

