रांची में आयोजित 'अनुसूचित जाति संगोष्ठी' में शामिल हुए कांग्रेस प्रभारी के राजू, बोले- दलित लीडरशिप को आगे बढ़ाएगी पार्टी

झारखंड कांग्रेस की ओर से ओल्ड विधानसभा परिसर के सभागार में 'अनुसूचित जाति संगोष्ठी' का आयोजन किया गया.

'अनुसूचित जाति संगोष्ठी' में बोलते हुए के राजू (Etv bharat)
Published : September 21, 2025 at 3:02 PM IST

रांची: झारखंड कांग्रेस 2025 को संगठन सृजन के रूप में मना रही है. पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन सृजन में कांग्रेस, बूथ लेवल तक कांग्रेस, संगठन को धारदार बनाने की कवायद में लगी है. इसी कड़ी में झारखंड कांग्रेस की ओर से ओल्ड विधानसभा परिसर के सभागार में 'अनुसूचित जाति संगोष्ठी' का आयोजन किया गया. जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू समेत कई नेता शामिल हुए.

बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है. उसने अपने कार्यकाल में दलितों के लिए चलने वाली तमाम योजनाओं की या तो राशि घटा दी है या फिर उसे बंद कर दिया है.
कांग्रेस चाहती है कि देश बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर का संविधान के हिसाब से चले. अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उनका हक और अधिकार मिले. पहली बार कांग्रेस के दो-दो दलित विधायक विधानसभा में हैं और हम चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर भी दलित लीडरशिप उभरे: के राजू, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस

रांची में अनुसूचित जाति संगोष्ठी का आयोजन (Etv Bharat)

दलितों का छीना जा रहा है हक अधिकार: सुरेश बैठा

कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि केंद्र सरकार, अनुसूचित जाति (एससी) के संवैधानिक हक और अधिकार को लगातार कम कर रही है. झारखंड में भी दलितों के कल्याण की बात होती है लेकिन उस पर गंभीरता नहीं दिखती है. कांग्रेस विधायक ने बताया कि झारखंड में अनुसूचित जाति आयोग क्रियाशील नहीं है. राज्य में अनुसूचित जाति वित्त निगम का गठन भी नहीं हुआ है. अनुसूचित जाति परामर्शदात्री कमेटी का हाल भी ठीक नहीं है.

दलित समाज के हक और अधिकार के लिए मुखर रहने की जरूरत

झारखंड में दलित छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में हॉस्टल नहीं है. कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने बताया कि झारखंड में जहां 121 आदिवासी हॉस्टल हैं जबकि दलित हॉस्टल की संख्या महज 23 है, हमें अपने दलित समाज के हक और अधिकार के लिए मुखर रहना होगा. जब हम विधायक होकर अपने समाज की बेहतरी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर हमें विधायक बनने का क्या औचित्य है?

दलितों के हितों के लिए संघर्ष करती आई है कांग्रेस

दलित संगोष्ठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही दलितों के हितों के लिए संघर्ष करती आई है. आज बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर का बनाए गए संविधान को केंद्र सरकार खत्म करना चाहती है लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी. अनुसूचित जाति संगोष्ठी के दौरान भारतीय संविधान की प्रति बांटी गई.

Scheduled Caste seminar organized in Ranchi
रांची में अनुसूचित जाति संगोष्ठी का आयोजन (Etv bharat)

इस संगोष्ठी में कांके विधायक सुरेश बैठा, झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उप नेता राजेश कच्छप, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप यादव, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रेसिडेंट केदार पासवान, प्रवक्ता निरंजन पासवान, प्रदेश सचिव पप्पू पासवान के साथ-साथ प्रवक्ता जगदीश साहू, मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी सहित प्रदेश भर के अनुसूचित जाति से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे.

