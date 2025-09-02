ETV Bharat / state

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाआर्यमन के लिए मांगा महा वरदान और पूरी हुई ख्वाहिश - SCINDIA WORSHIPS KHAJRANA GANESH

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के सबसे युवा अध्यक्ष बने महा आर्यमन सिंधिया, पदभार ग्रहण करने से पहले लिया खजराना गणेश का आशीर्वाद.

SCINDIA WORSHIPS KHAJRANA GANESH
खजराना मंदिर में बेटे महाआर्यमन के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया (Scindia X account)
Published : September 2, 2025 at 12:39 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 1:07 PM IST

इंदौर : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महा आर्यमन के साथ मंगलवार को खजराना गणेश मंदिर पहुंचे. इंदौर के प्राचीन खजराना गणेश मंदिर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने महा आर्यमन के लिए वरदान मांगा और मंगलकामना करते हुए भगवान गणेश के दरबार में अर्जी लगाई. गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है.

'शुभ कार्य से पहले प्रभु का आशीर्वाद लेना हमारी परंपरा'

इंदौर में खजराना गणेश के दर्शन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, '' ॐ सिद्धिविनायकाय नमः आज इंदौर प्रवास का शुभारम्भ खजराना गणेश मंदिर में सिद्धिविनायक प्रभु के दर्शन और पूजा-अर्चना के साथ किया. हर शुभ कार्य से पूर्व प्रभु का आशीर्वाद लेना न केवल हमारी परंपरा, बल्कि मेरी पारिवारिक विरासत और व्यक्तिगत आस्था का भी अभिन्न हिस्सा है. विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश जी से राष्ट्र और प्रदेश की प्रगति, समृद्धि और जनकल्याण की प्रार्थना की.''

MPCA New president mahaaryaman scindia
बेटे को शॉल पहनाकर सिंधिया ने किया स्वागत (Etv Bharat)

दरअसल, ये शुभकार्य था महा आर्यमन का मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना जाना. सिंधिया उन्हीं के लिए खजराना गणेश की शरण में पहुंचे थे और प्रभु से मंगलकामना की.

mpca new president
पदभार ग्रहण करते महाआर्यमन सिंधिया (Etv Bharat)

महाआर्यमन ने भी साथ किया पूजन

खजराना गणेश मंदिर में पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ महाआर्यमन भी पूजन करते नजर आए. पिता पुत्र ने खजराना गणेश के सामने माथा टेककर आशीर्वाद लिया. इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी नजर आए.

Scindia in indore holkar stadium
खजराना गणेश मंदिर इंदौर (Scindia X account)

MPCA के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष

बता दें कि भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को निर्विरोध मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) का अध्यक्ष चुन लिया गया है. इसके साथ ही वे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बन गए हैं. ग्वालियर राजघराने के महाआर्यमन सिंधिया की उम्र 29 वर्ष है.

SCINDIA TAKES BLESSING OF LORD GANESH
खजराना गणेश का आशीर्वाद लेते ज्योतिरादित्य सिंधिया व महाआर्यमन (Scindia X account)

खजराना मंदिर के बाद पहुंचे होल्कर स्टेडियम

खजराना गणेश मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ पूजन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया व महाआर्यम सीधे होल्कर स्टेडियम पहुंचे. होल्कर स्टेडियम में आयोजित मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बैठक में महाआर्यमन को पदभार ग्रहण कराया गया. इसके साथ ही यहां नई मैनेजिंग कमेटी की घोषणा होगी.

Joytiradtiya son mpca president
MPCA के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष महाआर्यमन (Etv Bharat)

बेटे को शॉल पहनाकर सिंधिया ने किया स्वागत

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बैठक में वो पल भी आया जिसे देख महाआर्यमन भावुक भी हो गए. दरअसल, महाआर्यमन द्वारा अध्यक्ष पद ग्रहण करने के दौरान पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें शॉल पहनाकर स्वागत व सम्मान किया. साथ ही एमपीसीए में उज्जल भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया.

