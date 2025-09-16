ETV Bharat / state

ग्वालियर की सड़कों पर निकले सिंधिया तो निकली आह!, बोले- कितना बुरा हाल है भाई

अपने इस एक्सपीरियंस के बाद सोमवार को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट में एक सर्वदलीय बैठक भी ली, जिसमें उनके साथ, प्रभारी मंत्री, ऊर्जा मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, ग्वालियर के सभी विधायक, पूर्व विधायक और महापौर समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल थे. उस बैठक में उन्होंने सड़क समेत ग्वालियर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और समस्याओं पर चर्चा की.

ग्वालियर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों ग्वालियर अंचल के दौरे पर हैं. अशोकनगर और शिवपुरी के बाद अब वे ग्वालियर प्रवास पर हैं. सोमवार को केंद्रीय मंत्री सिंधिया जब क्षेत्र के दौरे पर निकले, तब उन्हें ग्वालियर की खराब सड़कों के हालात के बारे में पता चला. सड़कों पर बने गड्ढों और उड़ती धूल के गुबार से ड्राइवर को गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया. उसी दौरान जब कुछ समर्थकों ने स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया की गाड़ी रोकी, तो सिंधिया भी बोल पड़े कि "सड़कों का बड़ा बुरा हाल है भाई"

एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर दिया अपडेट

बैठक के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने कहा, "आज की बैठक सकारात्मक और सर्वदलीय रही. इसमें ग्वालियर की जनता की समस्याओं के समाधान और भविष्य को लेकर चर्चा हुई है." सिंधिया ने बताया कि "एलिवेटेड रोड का काम 2 चरणों में होना है. पहले चरण में फाउंडेशन के 230 में से सिर्फ 78 पिलर बनने को रह गए हैं. ये काम तेजी किया जा रहा है, इसके अलावा आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी से बढ़ रहा है."

3 रंगों की श्रेणियों में बटेंगी ग्वालियर की सड़कें

चंबल परियोजना के बारे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि "नवंबर में इसका भी काम शुरू हो सकता है. ग्वालियर की बड़ी समस्या सड़क और सीवरेज को लेकर जनता परेशान है. इसके लिए इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है. अगले साल तक ग्वालियर की सभी सड़कों को चिन्हित किया जाएगा और इन्हें तीन रंगों में टैग किया जाएगा. जिसमें लाल रंग सबसे खराब सड़कों के लिए रहेगा, पीला जो थोड़ी कम खराब है और नीला जो सड़के ठीक है लेकिन बारिश में जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं.

लाल और पीली श्रेणी पर रहेगा फोकस

इन लाल और पीला टैग वाली सड़कों को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा. पहले हिस्से में सीवर और पानी की पाइप लाइन की समस्या वाली सड़कों को रखा जाएगा. वहीं दूसरे हिस्से में खस्ताहाल सड़के होंगी. ऐसी सड़कों पर तेज गति में बेहतर काम किया जाएगा. इसके साथ ही लाल और पीली श्रेणी वाली सड़कों में कितनी सड़कों को सरकार और नगर निगम द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, उनकी लिस्ट तैयार कर उन्हें अलग किया जाएगा और जो बाकी सड़कें हैं उनके लिए अनुमानित कितनी राशि चाहिए, इसका एक प्रेजेंटेशन भी तैयार कराया जाएगा.