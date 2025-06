ETV Bharat / state

ट्रेन में सिंधिया की मस्ती, महफिल बना ट्रेन का डब्बा, अशोकनगर में मधुमक्खी ने किया हमला - JYOTIRADITYA SCINDIA SANG SONG

चलती ट्रेन में सिंधिया की मस्ती ( Jyotiraditya Scindia X Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 27, 2025 at 8:39 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 9:06 AM IST 3 Min Read

ग्वालियर/अशोकनगर: ग्वालियर-बेंगलुरु के बीच शुरू हुई नई ट्रेन की पहली रवानगी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सफर किया. वे ग्वालियर से शिवपुरी तक सामान्य कोच में आम जनता के बीच बैठ कर गए. इस दौरान सिंधिया का अनोखा अंदाज भी नजर आया. आम तौर पर राजनीतिक सभाओं और सदन में गंभीर रहने वाले सिंधिया ट्रेन में मस्ती करते दिखे. वहीं अशोकनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पर मधुमक्खी ने हमला कर दिया. खुशनुमा मौसम में सिंधिया की मस्ती असल में ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई ट्रेन शिवपुरी की और बढ़ रही थी. मौसम भी खुशनुमा था, जैसे हो ट्रेन शिवपुरी के करीब पहुंची तो बारिश होने लगी. हर तरफ हरियाली की छटा, रिमझिम बरसता पानी और इसकी वजह से हुआ खूबसूरत मौसम सिंधिया को चुलबुला गया. फिर क्या था केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी मस्ती के मूड में आ गये और ट्रेन में गुनगुना शुरू कर दिया.

ट्रेन में सिंधिया ने गाया गाना (ETV Bharat) केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गया गाना चेहरे पर मुस्कान और जुंबा पर मुकेश चंद माथुर का मशहूर 'सुहाना सफर और ये मौसम हसीन...' गाना, सिंधिया का ये अंदाज हर किसी को पसंद आया. उन्हें देख साथ सफर कर रहे यात्री भी उनके साथ गाने लगे. देखते ही देखते ट्रेन का पूरा डिब्बा ही महफिल में बदल गया. कई लोगों ने केंद्रीय मंत्री के अंदाज को अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. ट्रेन में यात्रियों से मिलते सिंधिया (Jyotiraditya Scindia X Image) अशोकनगर में सिंधिया पर मधुमक्खी ने किया हमला वहीं ग्वालियर से बेंगलुरु तक ट्रेन की सौगात को लेकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया अशोकनगर स्टेशन पर पहुंचे. रेलवे स्टेशन पर बने बेरिकेट्स को हटाकर जब जनता के बीच उनका अभिवादन करने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान उनकी उंगली में मधुमक्खी ने डंक मार दिया. मंच पर वापस लौटकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया अपनी अंगुली को दबा रहे थे, तो वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों ने तत्काल उनके काफिले में शामिल डॉक्टर को इस मामले से सूचित किया. मधुमक्खी के हमले के बाद सिंधिया का इलाज करते डॉक्टर (ETV Bharat) डॉक्टरों ने किया तुरंत इलाज सूचना मिलने पर उनके काफिले में चल रही एंबुलेंस की टीम के डॉक्टर पहुंचे, उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया का इलाज किया. पहले तो मेडिकल विशेषज्ञ सिंधिया का इलाज करने के लिए पहुंचे, लेकिन बाद में जब मधुमक्खी द्वारा डंक मारने की सूचना मिली तो फिर बाद में दूसरे डॉक्टर भी मौके पर पहुंचे और करीब 15 मिनट तक केंद्रीय मंत्री सिंधिया की अंगुली का इलाज करते हुए नजर आए. सिंधिया का ट्रीटमेंट करते डॉक्टर (ETV Bharat) ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए डायरेक्ट ट्रेन, यात्रियों के 8 घंटे बचाएगी तूफानी एक्सप्रेस तीन जिलों को मिली बेंगलुरु के लिए सीधी कनेक्टिविटी गौरतलब है कि, गुरुवार को ग्वालियर में एक भाव आयोजन के साथ रेलवे ने ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए नई ट्रेन की शुरुआत की है, जो ग्वालियर से चलकर शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा भोपाल होते हुए बेंगलुरु पहुंचेगी. इस ट्रेन के जरिए ग्वालियर देश के हब माने जाने वाले शहर से सीधे जुड़ जाएगा. खासकर इस ट्रेन का फायदा शिवपुरी अशोकनगर और गुना से बेंगलुरु आने जाने वाले यात्रियों को मिलेगा. ये शहर सीधे बेंगलुरु और नागपुर जैसे बड़े शहरों से रेल मार्ग के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे.

