ETV Bharat / state

सिंधिया का पत्नीव्रता धर्म, जानकर चौंक जाएंगे आप, इस करवा चौथ को कैसे बनाएंगे यादगार

बीजेपी में आने के बाद महाराज की छवि से आगे खुद को बेहद जमीनी बताते आ रहे सिंधिया कोलारस में एक दुकान पर पहुंचे थे. इस दुकान तक उनका पहुंचना अनायास नहीं था. बाकायदा प्लानिंग के तहत सिंधिया इस दुकान तक पहुंचे थे. अब आपका ये सवाल लाजिमी है कि आखिर सिंधिया किसके आदेश पर किस दुकान तक पहुंचे और क्यों. ये राज भी सिंधिया ने खुद ही खोला. उन्होंने ही बताया कि अचानक दुकान तक पहुंचने की वजह क्या रही और किसके कहने पर उन्हें यहां आना पड़ा.

भोपाल: दशहरे पर केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजसी ठाठ बाट में जो तस्वीरें आपने देखी होगी, उससे एकदम उलट ये तस्वीर है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा एक पुराना वीडियो जिसमें सिंधिया की जिंदगी से जुड़े कई राज खुलते हैं. खास बात ये है कि ये राज खुद सिंधिया ही खोलते हैं. करवाचौथ से पहले सिंधिया का यह वीडियो चर्चा में हैं. पुराने वीडियो में उनका अपनी पत्नी प्रियदर्शिनी राजे से प्रेम और लगाव भी जाहिर होता है और वो मिठास भी जो अपनी पत्नी की खातिर उन्हें इस कस्बे तक खींच लाई. कौन है वो विनोद जिनसे सिंधिया को कहना पड़ा, मेरी हाजिरी लगा देना और खुद हाजिरी लगवाने आना पड़ा.

ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने फैमिली मैन हैं और अपनी पत्नी प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया का कितना ख्याल रखते हैं. उसकी बानगी ये है. सिंधिया लोकसभा चुनाव के वक्त कोलारस पहुंचे थे. कोलारस में एक खास मिठाई की दुकान पर पहुंचे. मिठाई का नाम भी उतना ही खास कुमड़ापाक. जब वहां पूछा गया कि आपको यहां क्यों आना पड़ा था, तब उन्होंने बताया कि मेरी धर्मपत्नी ने आदेशित किया कि अगर कोलारस जा रहे हैं, तो मेरे लिए ये मिठाई लेकर जरूर लाइए.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Scindia FB Image)

सिंधिया कहते हैं, मेरी धर्मपत्नी का आदेश था कि मैं उनके लिए कुमड़ापाक लेकर जाऊं. वे आगे कहते हैं, वो कहा जाता है ना, पतिव्रता नहीं पत्नीव्रता. उसके आधार पर मैं यहां पहुंच गया.

कौन हैं विनोद, जिनके पास अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं सिंधिया

सिंधिया कोलारस के मिठाई की दुकान पर पुहंचे थे. इस दुकान के मालिक विनोद से उन्होंने कहा कि मैं आपके पास पहुंच गया हूं. आपसे मिल गया हूं, मेरी हाजिरी लगा देना. वहां से यानि प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया का फोन आ जाए तो बता देना कि मैं आया था. ये भी कि मैं ही आया था. मैंने किसी को भेजा नहीं था. सिंधिया वीडियो में फिर जोर देकर कहते हैं कि हाजिरी लगा ही देना. फिर सवाल होता है कि क्या आप घर मिठाई पैक करवा के ले जा रहे हैं तो सिंधिया कहते हैं पैक करके ले जा रहा हूं बिल्कुल.

पत्नी प्रियदर्शिनी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया (Scindia FB Image)

क्या है पूरा मामला

असल में बीते लोकसभा चुनाव में में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया जब अपने पति के लिए प्रचार कर रही थी. तो वे कोलारस में इस खास मिठाई कुमड़ापाक की दुकान पर पहुंची थीं. इस दुकान के संचालक विनोद हैं. जिनकी दुकान में बनी मिठाई का स्वाद प्रियदर्शिनी राजे को बहुत पसंद आया था. बाद में शिवपुरी पहुंचे सिंधिया ने इस दुकान से पत्नी के लिए यह मिठाई पैक कराई थी. 10 अक्टूबर को आने वाले करवा चौथ के लिए प्रियदर्शिनी सिंधिया ने तैयारियां जोरों पर की होगी. हो सकता है इस बार भी सिंधिया पत्नी के लिए कोई खास खरीददारी करें.