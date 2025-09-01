हिसार: ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में डिफॉल्ट बेल पर सुनवाई अब दो सितंबर को होगी. डिफाल्ट बेल के मामले में आज दोनों पक्षों की सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने अब दो सितंबर का समय दिया है. पुलिस ज्योति मल्होत्रा का चालान पेश कर चुकी है.

अधिवक्ता ने कहा- पुलिस ने अधूरी चार्जशीट पेश की

पुलिस का कहना था कि "उनकी तरफ से चार्जशीट दाखिल है और संबंधित कुछ दस्तावेज लंबित होने के चलते सप्लीमेंट चालान दिया जा रहा है. अधिवक्ता का कहना था कि पुलिस ने अधूरी चार्जशीट पेश की है. इसलिए डिफॉल्ट बेल याचिका दायर ही है. जार्च शीट और जमानत पाना याचिकाकर्ता का कानूनी हक है." पुलिस ने ज्योति की मल्होत्रा को 26 अगस्त को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया था. अब मामले में दो सितंबर तारीख निर्धारित की है.

16 मई को ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था (File Photo)

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में कैद है ज्योति मल्होत्रा (File Photo)

ज्योति मल्होत्रा मामले में ऐसे घटा घटनाक्रम -

16 मई: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार.

17 मईः ज्योति को सिविल लाइन थाना पुलिस ने अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया

22 मई: ज्योति मल्होत्रा को फिर से अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया.

26 मई: ज्योति को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

09 जून: ज्योति की वीसी से सुनवाई, 14 दिन का न्यायिक हिरासत.

11 जूनः दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज की

23 जूनः ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

7 जुलाईः ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा.

21 जुलाई: ज्योति की वीसी से सुनवाई, 14 दिन का न्यायिक हिरासत .

04 अगस्तः ज्योति को वीसी से सुनवाई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत.

5 अगस्तः ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई.

10 जूनः ज्योति मल्होत्रा के वकील ने जमानत याचिका लगाई, अदालत ने 11 जून तक जवाब मांगा.

14 अगस्तः एसआईटी ने 2500 पेज की चार्जशीट पेश की.

25 अगस्तः ज्योति की अदालत में पेशी, अगली सुनवाई 2 सितंबर 2025 तय.

