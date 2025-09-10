ETV Bharat / state

ज्योति मल्होत्रा जासूसी केस: अदालत में वीडियो पेशी, 16 सितंबर को होगी फिजिकल पेशी

16 सितंबर को कोर्ट में फिजिकली पेश होगी ज्योति ( File photo )

हिसार: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की आरोपी ज्योति मल्होत्रा के मामले में आज अदालत में सुनवाई हुई. ज्योति मल्होत्रा के अधिवक्ता कुमार मुकेश के अनुसार ज्योति मल्होत्रा को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश किया गया. फिलहाल कोई निर्णय नहीं निकला है. ज्योति के मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी. ज्योति को 16 सितंबर को फिजिकल तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा. अदालत ज्योति की सुनवाई वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से हुई है.

ज्योति मल्होत्रा मामले में ऐसे घटा घटनाक्रम -