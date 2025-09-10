ज्योति मल्होत्रा जासूसी केस: अदालत में वीडियो पेशी, 16 सितंबर को होगी फिजिकल पेशी
ज्योति मल्होत्रा की सुनवाई 16 सितंबर को होगी. ज्योति को फिजिकल तौर से कोर्ट में किया जाएगा पेश.
Published : September 10, 2025 at 7:57 PM IST
हिसार: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की आरोपी ज्योति मल्होत्रा के मामले में आज अदालत में सुनवाई हुई. ज्योति मल्होत्रा के अधिवक्ता कुमार मुकेश के अनुसार ज्योति मल्होत्रा को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश किया गया. फिलहाल कोई निर्णय नहीं निकला है. ज्योति के मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी. ज्योति को 16 सितंबर को फिजिकल तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा. अदालत ज्योति की सुनवाई वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से हुई है.
ज्योति मल्होत्रा मामले में ऐसे घटा घटनाक्रम -
- 16 मई: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार.
- 17 मईः ज्योति को सिविल लाइन थाना पुलिस ने अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया
- 22 मई: ज्योति मल्होत्रा को फिर से अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया.
- 26 मई: ज्योति को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
- 09 जून: ज्योति की वीसी से सुनवाई, 14 दिन का न्यायिक हिरासत.
- 10 जूनः ज्योति मल्होत्रा के वकील ने जमानत याचिका लगाई, अदालत ने 11 जून तक जवाब मांगा.
- 11 जूनः दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज की.
- 23 जूनः ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
- 7 जुलाईः ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा.
- 21 जुलाई: ज्योति की वीसी से सुनवाई, 14 दिन का न्यायिक हिरासत .
- 04 अगस्तः ज्योति को वीसी से सुनवाई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत.
- 5 अगस्तः ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई.
- 14 अगस्तः एसआईटी ने 2500 पेज की चार्जशीट पेश की.
- 25 अगस्तः ज्योति की अदालत में पेशी, अगली सुनवाई 2 सितंबर 2025 तय.
- अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 तय.
