ज्योति मल्होत्रा की हिसार कोर्ट में पेशी, अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को, अदालत ने सौंपी अधूरी चार्जशीट

ज्योति मल्होत्रा की आज अदालत में सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी.

ज्योति मल्होत्रा की हिसार कोर्ट में पेशी
ज्योति मल्होत्रा की हिसार कोर्ट में पेशी (File Photo)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025 at 8:37 PM IST

हिसार: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा की आज अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान पुलिस ने ज्योति को अदालत में पेश किया. अदालत ने आज चार्जशीट की प्रति ज्योति के अधिवक्ता को सौंप दी है.

अदालत ने अधूरी चालान की प्रति सौंपी

ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि आज अदालत में ज्योति मल्होत्रा के मामले की सुनवाई हुई थी. अदालत ने अधूरी चालान की प्रति उन्हें सौंप दी है. वकील ने कहा कि अगली पेशी पर चालान की पूरी जांच की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी.

ज्योति मल्होत्रा की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को (ETV Bharat)

पुलिस ने पूरी चार्जशीट नहीं देने की लगाई थी गुहार

बता दें कि पुलिस ने चार्जशीट की पूरी कॉपी न देने के लिए अदालत से गुहार लगाई थी. पुलिस ने अदालत को बताया था कि ज्योति मल्होत्रा का मामला देश के लिए संवेदनशील मामला है. चार्जशीट को गोपनीय रखा जाए. पुलिस न कहना था कि यूट्यूबर की पाकिस्तान एजेंटों के साथ चेटिंग को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है. यह देश के लिए संवेदनशील मामला है.

ज्योति मल्होत्रा मामले में ऐसे घटा घटनाक्रम -

  • 15 मई: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार.
  • 17 मईः ज्योति को सिविल लाइन थाना पुलिस ने अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया
  • 22 मई: ज्योति मल्होत्रा को फिर से अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया.
  • 26 मई: ज्योति को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
  • 09 जून: ज्योति की वीसी से सुनवाई, 14 दिन का न्यायिक हिरासत.
  • 10 जूनः ज्योति मल्होत्रा के वकील ने जमानत याचिका लगाई, अदालत ने 11 जून तक जवाब मांगा.
  • 11 जूनः दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज की.
  • 23 जूनः ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
  • 7 जुलाईः ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा.
  • 21 जुलाई: ज्योति की वीसी से सुनवाई, 14 दिन का न्यायिक हिरासत .
  • 04 अगस्तः ज्योति को वीसी से सुनवाई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत.
  • 5 अगस्तः ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई.
  • 14 अगस्तः एसआईटी ने 2500 पेज की चार्जशीट पेश की.
  • 25 अगस्तः ज्योति की अदालत में पेशी, अगली सुनवाई 2 सितंबर 2025 तय.
  • कोर्ट ने वकील को सौंपी अधूरी चार्जशीट
  • अगली सुनवाई 1 अक्टूबर तय.

