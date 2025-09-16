ETV Bharat / state

ज्योति मल्होत्रा की हिसार कोर्ट में पेशी, अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को, अदालत ने सौंपी अधूरी चार्जशीट

ज्योति मल्होत्रा की हिसार कोर्ट में पेशी ( File Photo )

हिसार: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा की आज अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान पुलिस ने ज्योति को अदालत में पेश किया. अदालत ने आज चार्जशीट की प्रति ज्योति के अधिवक्ता को सौंप दी है. अदालत ने अधूरी चालान की प्रति सौंपी ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि आज अदालत में ज्योति मल्होत्रा के मामले की सुनवाई हुई थी. अदालत ने अधूरी चालान की प्रति उन्हें सौंप दी है. वकील ने कहा कि अगली पेशी पर चालान की पूरी जांच की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी. ज्योति मल्होत्रा की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को (ETV Bharat)