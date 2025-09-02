ETV Bharat / state

नए भवन में शिफ्ट होते ही संप्रेक्षण गृह से भागे 4 बालक, एक लौटा वापस, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश - KORBA CHILDREN ABSCONDING

सालों बाद किराए के भवनों से मुक्त होकर 8 करोड़ की लागत से बने भवन में संप्रेक्षण गृह शिफ्ट किया गया था.

Published : September 2, 2025

कोरबा: जिले के बाल संप्रेक्षण गृह से एक बार फिर चार बच्चे फरार हो गए हैं. इस बार ये बच्चे सम्प्रेक्षण गृह के स्वयं के सर्वसुविधायुक्त भवन से फरार हुए हैं. जहां बीते 29 अगस्त को ही इन बच्चों को शिफ्ट किया गया था. यहां से बच्चे रविवार की सुबह फरार हो गए थे. इसमें से एक बच्चा सोमवार को लौट आया है. जबकि तीन अब भी फरार हैं.

8 करोड़ की लागत से बना सर्वसुविधायुक्त बाल संप्रेक्षण गृह: कोरबा में कई सालों से किराये के सीमित जगह वाले भवन में बाल संप्रेक्षण गृह संचालित होता था. स्थान की कमी के कारण बाल संप्रेक्षण गृह में बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं को मुहैया कराने में कठिनाई होती थी. बच्चों के लगातार यहां से भागने की मामले भी सामने आ रहे थे. जिसे देखते हुए कोहाडिया में जिला खनिज न्यास मद से लगभग 08 करोड़ रुपये की लागत से बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन का निर्माण कराया गया. निर्माण कार्य वर्ष 2021 में पूर्ण कर लिया गया था. लेकिन भवन तक पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया, जिसकी वजह से भवन का उपयोग नहीं हो पा रहा था.

8 करोड़ की लागत से बना नया बाल संप्रेक्षण गृह का भवन (ETV Bharat Chhattisgarh)

29 अगस्त को बच्चे शिफ्ट हुए, 31 को फरार: असामाजिक तत्वों ने खाली भवन में लगे दरवाजे, खिड़की, फाल्स सीलिंग, विद्युत फिटिंग व संबंधित सामग्री, सेनेटरी सामग्री, टाइल्स उखाड़कर ले गए थे. भवन खंडहर स्थिति में पहुंचने की कगार पर था. हाल ही में प्रशासन ने मरम्मत के साथ सड़क का निर्माण का कार्य कराया. इसके बाद 55 किशोरों को 29 अगस्त को यहां शिफ्ट कराया गया.

खिड़की के रास्ते फरार हुए थे 4 बालक : कोरबा जिले के पुराने संप्रेषण गृह से बच्चों को फरार होने के मामले पहले भी सामने आए हैं लेकिन नए भवन से 31 अगस्त को 4 बच्चे फरार हो गए. जानकारी के अनुसार यह सभी बच्चे खिड़की तोड़कर भागे हैं. जिनकी तलाश की जा रही है. सोमवार को एक बच्चा वापस लौट आया है जबकि तीन बच्चे अभी नहीं लौटे हैं. उनकी तलाश पुलिस और महिला बाल विकास विभाग कर रहा है.

Korba children absconding
खिड़की के रास्ते भागे अपचारी बालक (ETV Bharat Chhattisgarh)

नए भवन में शिफ्ट होने के बाद यहां की खिड़की से चार बालक फरार हो गए थे. इसमें से एक बालक लौट आया है. बाकी की तलाश की जा रही है. सभी जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं. सुरक्षा के लिए गार्ड वहां तैनात थे. कहां चूक हुई, इसके लिए जांच जारी है - दुर्गेश्वरी, अधीक्षिका, बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा

इन बिंदुओं पर होगी जांच : बाथरूम के वेंटिलेशन खिड़की को तोड़कर फरार होने के मामले को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है. जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत ने मामले की जांच के आदेश दिये हैं.संयुक्त कलेक्टर कौशल प्रसाद तेंदुलकर को जांच करने का आदेश दिया गया है.

कोरबा पुलिस फरार किशोरों की कर रही तलाश (ETV Bharat Chhattisgarh)

जांच की कार्रवाई 30 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी. जांच के लिए जो बिंदु निर्धारित किये गये हैं वे इस प्रकार हैं-

  1. घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई? बाल संप्रेक्षण गृह से फरार होने के क्या कारण थे?
  2. बाल संप्रेक्षण गृह से फरार अपचारी किशोरों को बाल संप्रेक्षण गृह दाखिल होने के पूर्व अथवा पश्चात किसी प्रकार की शारीरिक यातना तो नहीं दी गई?
  3. घटना की सूचना कब और किसके द्वारा पुलिस को दी गई?

कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि जिले में संचालित बाल संप्रेक्षण गृह से चार बच्चों के फरार होने के सूचना दी गई है. इसके आधार पर जांच कर रहे हैं. विधिवत कार्रवाई की जा रही है. इस बारे में ज्यादा जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से ले जा सकते हैं.

8 करोड़ की लागत से बना नया बाल संप्रेक्षण गृह का भवन (ETV Bharat Chhattisgarh)
8 करोड़ की लागत से बना नया बाल संप्रेक्षण गृह का भवन (ETV Bharat Chhattisgarh)
