राजस्थान हाईकोर्ट: जस्टिस एसपी शर्मा होंगे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
शर्मा हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं. वे अगले साल 26 सितंबर को रिटायर होंगे.
Published : September 26, 2025 at 2:05 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. विधि एवं न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. इसमें कहा गया कि 27 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम के सेवानिवृत्त होने के चलते जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा (Justice SP Sharma) को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है.
जस्टिस एसपी शर्मा का जन्म 27 सितंबर, 1964 को हुआ था. एलएलबी के बाद उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत शुरू की. उन्हें 16 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट में वकील कोटे से न्यायाधीश नियुक्त किया गया. इसके बाद जनवरी 2022 में पटना हाईकोर्ट में तबादला किया गया. वहां से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भेजा. गत 14 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया गया. फिलहाल जस्टिस एसपी शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं. वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं. जस्टिस शर्मा 26 सितंबर 2026 को रिटायर होंगे.
राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 50 पद स्वीकृत हैं. वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 42 न्यायाधीश पदासीन हैं. इनमें मुख्य न्यायाधीश 27 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं. हाईकोर्ट प्रशासन ने उन्हें 25 सितंबर को ही विदाई दे दी. 26 सितंबर 2025 के नवीन आंकड़ों के अनुसार हाईकोर्ट में 6 लाख 72 हजार 519 मुकदमे लंबित हैं.