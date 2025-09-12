ETV Bharat / state

जस्टिस पीबी बजंथरी पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, 22 अक्टूबर को ही रिटायर हो रहे

जस्टिस पीबी बजंथरी पटना हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार से की है.

PATNA HIGH COURT
जस्टिस पीबी बजंथरी पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2025 at 8:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने पटना हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस पी बी बजानथ्री को नियमित चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुशंसा केंद्र सरकार से की है. उन्हें अभी हाल में ही पटना हाईकोर्ट तत्कालीन चीफ जस्टिस बिपुल एम पंचोली के सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद जस्टिस पी बी बजानथ्री को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था.

पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश : बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था. इस संबंध में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 27 अगस्त 2025 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी. दरअसल, जस्टिस पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में जस्टिस पीबी बजंथरी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का दायित्व सौंपा गया था.

जस्टिस पीबी बजंथरी पटना HC के चीफ जस्टिस होंगे : एक्टिंग चीफ जस्टिस पी बी बजानथ्री का जन्म 23 अक्टूबर,1963 कर्नाटक में हुआ था. उनकी शिक्षा विद्या वर्धन संघ, केईएल सोसाइटी और एसजेआरसी लॉ कॉलेज, बेंगलुरु में हुई. 1990 में कर्नाटक हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया. 1993-94 में स्टैंडिंग काउन्सल के रूप कार्य किया. मई, 2006 में केंद्र सरकार ने उन्हें नोटरी नियुक्त किया.

2 जनवरी, 2015 को जस्टिस पीबी बजंथरी को एडिशनल जज बनाया गया. 16 मार्च, 2015 को उन्हें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया. 2018 में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट जज के रूप में स्थानांतरित किया गया.

जस्टिस पीबी बजंथरी पटना हाईकोर्ट में 20 अक्टूबर, 2021 को स्थानांतरित हो कर आये. तब से वे जज के रूप में कार्यरत है. 27अगस्त, 2025 को उन्हें पटना हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया. उनकी सेवानिवृति की तिथि 22 अक्टूबर, 2025 है.

ये भी पढ़ें : जस्टिस पीबी बजंथरी बने पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस पंचोली सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त

ये भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली

For All Latest Updates

TAGGED:

JUSTICE PB BAJANTHRIपटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसजस्टिस पीबी बजंथरीBIHAR NEWSPATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार के 5 दिन वाले मुख्यमंत्री की कहानी, जिनकी कद-काठी के सामने अभिनेता भी थे फेल, चर्चा विधानसभा चुनाव की

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

Explainer: प्रशांत किशोर ने अपने लिए क्यों चुनी ब्राह्मण बहुल करगहर सीट?

क्या AAP का होगा बिहार, 243 सीटों पर क्या है प्लान? प्रत्येक विधानसभा को लेकर मैनिफेस्टो की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.