जस्टिस पीबी बजंथरी पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, 22 अक्टूबर को ही रिटायर हो रहे

पटना : सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने पटना हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस पी बी बजानथ्री को नियमित चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुशंसा केंद्र सरकार से की है. उन्हें अभी हाल में ही पटना हाईकोर्ट तत्कालीन चीफ जस्टिस बिपुल एम पंचोली के सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद जस्टिस पी बी बजानथ्री को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था.

पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश : बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था. इस संबंध में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 27 अगस्त 2025 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी. दरअसल, जस्टिस पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में जस्टिस पीबी बजंथरी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का दायित्व सौंपा गया था.

जस्टिस पीबी बजंथरी पटना HC के चीफ जस्टिस होंगे : एक्टिंग चीफ जस्टिस पी बी बजानथ्री का जन्म 23 अक्टूबर,1963 कर्नाटक में हुआ था. उनकी शिक्षा विद्या वर्धन संघ, केईएल सोसाइटी और एसजेआरसी लॉ कॉलेज, बेंगलुरु में हुई. 1990 में कर्नाटक हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया. 1993-94 में स्टैंडिंग काउन्सल के रूप कार्य किया. मई, 2006 में केंद्र सरकार ने उन्हें नोटरी नियुक्त किया.