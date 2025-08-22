रांची: झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवनीत कुमार झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. जस्टिस नवनीत कुमार झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की अधिकतम उम्र जो पहले हो उतनी ही अवधि के लिए पद धारण करेंगे. इस संबंध में राज्यपाल के आदेश से सरकार के संयुक्त सचिव मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी के हस्ताक्षर से की गई नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना ऊर्जा विभाग ने जारी कर दी है.

गौरतलब है कि झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का पद जून 2024 से खाली था. अभी केवल दो सदस्य अतुल कुमार और महेंद्र प्रसाद हैं. अध्यक्ष के नहीं रहने पर दो सदस्य ही जेबीवीएनएल के टैरिफ पर फैसला लेते रहे थे. आयोग राज्य में बिजली आपूर्ति, उत्पादन या संचरण में लगी बिजली कंपनियों को नियंत्रित करता है. बिजली कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण से लेकर जन शिकायत पर कार्रवाई भी आयोग के ही जिम्मे है.

ऊर्जा विभाग की ओर से जारी नियुक्ति संबंधित अधिसूचना. (फोटो-ईटीवी भारत)

कौन हैं जस्टिस नवनीत कुमार

जस्टिस नवनीत कुमार झारखंड न्यायपालिका क्षेत्र के जाने-माने हस्ती हैं. इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रांची में ही प्राप्त की है. इन्होंने सेंट जॉन्स हाई स्कूल, रांची से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची से भौतिकी में इंटरमीडिएट और स्नातक अध्ययन किया. इन्होंने अपना एलएलबी 1987 में कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त किया. तत्पश्चात उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन लॉ एलएलएम भी किया. लॉ की डिग्री के पश्चात जस्टिस नवनीत कुमार दिल्ली और पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में लगभग 10 वर्षों तक प्रैक्टिस करने के पश्चात 22 दिसंबर, 2001 को झारखंड में उच्च न्यायिक सेवाओं में अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त, रांची के रूप में शामिल हुए.

2003 में नवनीत कुमार झारखंड के राज्यपाल के ओएसडी बने.2005 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धनबाद बने,इसके बाद न्यायिक अकादमी, झारखंड में वरिष्ठ संकाय सदस्य बने. 2008 में वे झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी झालसा, रांची के सदस्य सचिव बने.2010 में वह परिवार न्यायालय, रांची के प्रधान न्यायाधीश बने. इसके बाद इन्हें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा के पद पर नियुक्त किया गया.

इसके बाद, झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के प्रधान सचिव बने और उसके बाद इन्हें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गढ़वा के रूप में नियुक्त किया गया. रांची सिविल कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालने के बाद 8 अक्टूबर, 2021 को झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए. जस्टिस नवनीत कुमार इसी साल मार्च महीने में सेवानिवृत्त हुए हैं.

