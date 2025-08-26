रांची: झारखंड विद्युत नियामक आयोग को करीब एक साल के बाद नया अध्यक्ष मिल गया है. मंगलवार 26 अगस्त को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित विशेष समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवनीत कुमार को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई. इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर राजभवन और राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग से जुड़े अधिकारीगण उपस्थित थे.

जून 2024 से खाली था पद

झारखंड हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवनीत कुमार झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. जस्टिस नवनीत कुमार झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर अगले 5 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम उम्र जो पहले हो की अवधि के लिए बने रहेंगे.

राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित कार्यक्रम (Etv Bharat)

जस्टिस नवनीत कुमार झारखंड न्यायपालिका क्षेत्र के जानी मानी हस्ती हैं. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा रांची में ही प्राप्त की है. सेंट जॉन्स हाई स्कूल, रांची से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की तथा सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची से स्नातक पास किया.

बधाई देते सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)

उन्होंने अपनी एल.एल.बी. 1987 में कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की. तत्पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय से एल.एल.एम. भी किया. लॉ की डिग्री के पश्चात जस्टिस नवनीत कुमार दिल्ली और पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में लगभग 10 वर्षों तक प्रैक्टिस करने के पश्चात 22 दिसंबर, 2001 को झारखंड में उच्च न्यायिक सेवाओं में अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त, रांची के रूप में शामिल हुए.

2003 में, झारखंड के महामहिम राज्यपाल के ओएसडी बने. 2005 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धनबाद बने. इसके बाद, न्यायिक अकादमी, झारखंड में वरिष्ठ संकाय सदस्य बने. 2008 में वह झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी झालसा, रांची के सदस्य सचिव बने. 2010 में वह परिवार न्यायालय, रांची के प्रधान न्यायाधीश बने.

जस्टिस नवनीत कुमार मार्च 2025 में सेवानिवृत्त हुए

इसके बाद जस्टिस नवनीत कुमार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा के पद पर नियुक्त किया गया. इसके बाद, झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के प्रधान सचिव बने और फिर उन्हें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गढ़वा के रूप में नियुक्त किया गया. रांची सिविल कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालने के बाद 8 अक्टूबर, 2021 को झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये गए. जस्टिस नवनीत कुमार इसी साल मार्च महीने में सेवानिवृत्त हुए हैं.

